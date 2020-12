2020’nin En İyi Android Oyunları Duyuruldu

2020’nin en iyi Android oyunları açıklandı. ABD merkezli teknoloji devi Google, her yılın aralık ayında olduğu gibi 2020 yılının aralık ayında da en iyi oyunları açıkladı. Listede kullanıcılar tarafından verilen oylara göre belirlenen “Halk oylaması ödülleri” kategorisi de bulunuyor. Google tarafından paylaşılan en iyi oyunlar listesi ile ilgili detaylar haberimizde.

2020’nin En İyi Android Oyunlar Neler?

Google Play Store uygulama mağazası üzerinden 2020’nin en iyi Android oyunları listesi paylaşıldı. Android’deki en iyi oyunlar listesinde “En iyi oyun”, “Halk oylaması ödülleri”, “En rekabetçi oyunlar”, “En iyi bağımsızlar”, “En eğlenceli oyunlar” ve “En yenilikçi oyunlar” olmak üzere altı farklı kategori yer alıyor.

2020’nin En İyi Oyunu

Google Play Mağazası editörlerine göre 2020’nin en iyi oyunu “Genshin Impact” oldu. MiHoYo tarafından ageliştirilen Genshin Impact, geçtiğimiz haftalarda paylaşılan rapora göre ekim ayının en çok kazanan mobil oyunu olmuştu. Paylaşılan rapora göre geliştirici şirket, ekim ayında Genshin Impact’te yapılan oyun içi harcamalardan yaklaşık 239 milyon dolar kazanarak büyük bir başarının altına imza atmayı başarmıştı.

Halk Oylaması Ödülleri

Kullanıcılar tarafından verilen oylar dikkate alınarak oluşturulan “Halk oylaması ödülleri” kategorisinde, Teamfight Tactics, One-Punch Man: Road to Hero 2.0, SpongeBob: Krusty Cook-Off ve Legends of Runeterra gibi oyunlar arasından kazanan Dream League Soccer 2021 oldu. First Touch Games tarafından geliştirilen Dream League Soccer 2021, kullanıcılar tarafından 2020 yılının en çok sevilen oyun olmayı başardı.

2020’nin En Rekabetçi Oyunları

“2020'de bizi hem arkadaşlarımız hem de düşmanlarımızla karşı karşıya getiren rekabetçi oyunlarda zorlukla kazanılmış zaferleri kutlayın veya rövanş için hazırlanın” ifadelerinin yer aldığı 2020’nin en rekabetçi oyunları kategorisinde Brawlhalla, Bullet Echo, Legends of Runeterra, ve Top War: Battle Game oyunları yer aldı.

2020’nin En İyi Bağımsız Oyunları

Bağımsız geliştiriciler tarafından geliştirilen oyunların yer aldığı “En iyi bağımsız oyunları” kategorisinde Cookies Must Die, GRIS, Inbento, Maze Machina ve Sky: Children of the Light oyunları bulunuyor.

2020’nin En Eğlenceli Oyunları

Play Store editörlerine göre bu yılın en eğlenceli oyunları arasında Karlar Ülkesi Maceraları, EverMerge, Harry Potter: Puzzles & Spells, Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game ve SpongeBob: Krusty Cook-Off yer alıyor.

2020'nin En Yenilikçi Oyunları

“Bu oyunlar, kimi zaman basit oyun türünün sınırlarını zorlayarak kimi zaman yaratıcı yeni oynama yöntemleri veya keşfedilecek dünyalar oluşturarak 2020'de farklı olma cesaretini gösterdiler” ifadelerinin yer aldığı bu kategoride Fancade, Genshin Impact, Minimal Dungeon RPG, The Gardens Between ve Very Litte Nightmares bulunuyor.