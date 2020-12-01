2020’nin En İyi Android Uygulamaları Açıklandı

2020’nin en iyi Android uygulamaları duyuruldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, her yılın aralık ayında olduğu gibi 2020 yılının aralık ayında da en iyi uygulamaları açıkladı. En iyi uygulamalar kullanıcılar tarafından verilen oylara göre belirlendi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

2020’nin En İyi Android Uygulamaları Neler?

Akıllı telefonların donanımının gelişmesi ve uygulama mağazalarında yer alan uygulamaların sayısı artması sonucunda insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefonları ile geçirmeye başladı. Günlük hayatımızın bir parçası haline gelen akıllı telefonlar için geliştirilen uygulamalar sayesinde video konferanslara katılabiliyor, verimliliğimizi arttırabiliyor, haberleri takip edebiliyor, hava durumuna bakabiliyor ve daha birçok aktivite gerçekleştirebiliyoruz.

Google Play Store uygulama mağazasında çok sayıda uygulama bulunuyor. Peki, 2020’nin en iyi Android uygulamaları neler? Teknoloji devi Google, 2020 yılının son ayında çok sayıda Android kullanıcısının kafasında oluşan bu soruyu yanıtladı. Google, 2020 yılının en iyi uygulamalarını açıkladı. Oluşturulan liste kullanıcılar tarafından verilen oylar ile belirlendi.

Play Store sayfasında “Bu yıl iletişimimizi sürdürmek, yeni hobiler edinmek ve dünyanın yoğun gündemi içinde nefes alacak bir an bulmak için uygulamalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduk. Yenilikçi, şık ve kural tanımaz uygulamalar” ifadelerine yer verildi. Listenin tamamı şu şekilde:

• Medito

• ShareTheMeal

• Microsoft Office

• Grid Diary

• Whisk

• Sleep Theory

• The Pattern

• ZOOM Cloud Meetings

• Calmaria

• VITA

• REFACE

• Dolby On

• Instories

• CapCut

• Bazaart

• Loóna

• Explorest

• Violin by Trala – Learn violin

• Tayasui Sketches

• Cappuccino

• Splash

• Redbubble

• Sleep stories for calm sleep

• Co–Star Personalized Astrology

• Paired: Couples App

• Centr

• Intellect: Create a Better You

• Jumprope

• Vimeo Create

• Timecap

• Avocation