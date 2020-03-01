2020’nin En iyi DNA Test Kitleri

Tükürüğünüzün basit bir örneğiyle veya yanağınızın süprüntüsüyle, ailesel kökeni veya soyları araştırmak ya da babalığı belirlemek günümüzde çok basit bir hal aldı. 23andMe, Ancestry DNA ya da başka bir DNA test kiti ile evinizde kolaylıkla sonuç elde edebilirsiniz.

Ancestry ve 23andMe gibi DNA test kiti öncülerinden, Living DNA gibi üst düzey test kitlerine kadar, günümüzde kitler rahatlıkla ulaşılabilir hale geldi.

DNA testinden öğrenebileceğiniz pek çok şey bulunuyor. Örneğin; dünya çapında yaşayan akrabalarınızı, ortak bir ata aracılığıyla tanıyabilir veya belirli sağlık sorunlarına ve hastalıklara yatkınlığınızı öğrenebilirsiniz. Hatta bazı kitler köpek DNA'sını bile test edecek seviyede. Köpeğinizin sağlığı ve cins geçmişi hakkında bilgiler edinebilirsiniz.

En İyi Test Kitlerinden Bazıları

23andMe

DNA test kitinin fiyatı 99$. Eğer sağlık bilgi seti ile birlikte isterseniz o zaman 199$ ödemeniz gerekiyor. Kitin ismi, insan hücrelerinde bulunan 23 kromozomdan esinlenilerek 23andMe konmuş. DNA test kiti, Tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığı gibi sağlık risklerini analiz eden pek çok test imkanı sunuyor.

Ancestry DNA

99$’ a sahip olabileceğiniz bu test kiti, aktif bir soy topluluğuna sahip ve veri tabanları, araştırma kaynakları ve aile eşleştirme özelliklerini geniş bir yelpazede sunuyor. Bu test ile elde ettiğiniz soy DNA'sı sonuçları sonsuza dek DNA veri tabanında depolanıyor.

Family Tree DNA

Bu test kitine 79$’a sahip olabilirsiniz. Çok çeşitli testler sunan bu kitin özelliklerini arttırmak isterseniz ek ücretlerle karşılaşabilirsiniz. Derinlemesine analiz yapmak isterseniz, Family Tree DNA, ham verilerin yüklenmesine izin veren, farklı segment eşleştirme eşikleri ayarlamak için destek sağlayan ve bir kerede beş karşılaştırmanın yapılmasına izin veren bir kromoz