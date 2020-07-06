2020'nin İlk Yarısında Satılan 10 Araçtan 7'si Otomatik Vites!

Ülkemizde artan otomobil fiyatları ile piyasanın yavaşlayacağı konuşuluyordu. Ancak sonuçlar beklendiği gibi olmadı. Artan fiyatlara rağmen sıfır ve ikinci otomobil satışları da artmaya devam etti. Bu yılın ilk altı ayında toplamda 203.595 araç satışı gerçekleşti. Satılan bu araçların %69,6'sı otomatik vites olarak kayıtlara geçti.

Günümüzde bir araç aldığımızda genellikle otomatik vites araçlar, manuellere göre daha pahalı oluyor. Artan fiyatlarla birlikte otomatik vitesli araçların fiyatları daha fazla artsa bile, satışlarda bir değişiklik görünmüyor. Yılın ilk altı ayında yapılan sıfır otomobil satışlarında toplamda 141.750 adet otomatik vitesli araç satışı gerçekleşti. Ki bu toplam değerin hemen hemen %70'ine denk geliyor. Geri kalan kısmı ise 61.845 adetle manuel vitesli araçlar kapsıyor.

Geçtiğimiz yıla göre %36 kadar artan otomatik vitesli araç satışının temel nedeni, firmaların artık manuel vitesli araçları daha az üretmesi. Zaten lüks araçların çoğunda manuel vites seçeneği bulunmuyor. D ve E segment araçlarda ise otomatik vites tercihi daha yoğun oluyor. Ancak manuelin baskın olduğu B ve C segmenti, otomatik vites ile yarışmaya yetmiyor.

Satışların çoğunluğunu sedan otomobiller oluşturuyor

Yine otomobil satışlarında %44,1 ile en çok tercih edilen kasa tipi sedan oldu. Sedanı %27,6 ile SUV takip ediyor. Hatchback modelleri ise satışların %25,2'sini kapsıyor.