2020’nin Satın Alması En Mantıklı Otomobili Belli Oldu!

AUTOBEST jürisi, ‘Avrupa’da 2020 Yılının Satın Alması En Mantıklı Otomobili’ni belirledi. Yeni Opel Corsa, üç nesli ile AUTOBEST ödülünü kazanan ilk otomobil olarak tarihe geçti.

Geçtiğimiz Eylül ayında Frankfurt Otomobil Fuarı’nda lansmanı yapılan yeni Opel Corsa, içten yanmalı motorunun yanı sıra tamamen elektrikli versiyonu Corsa-e modeli ile de dikkat çekti.

31 farklı ülkenin uluslararası gazetecilerinden oluşan AUTOBEST jürisi, yeni Opel Corsa’yı değerinin karşılığını en iyi veren otomobil olarak seçti. Otomotiv alanında uzmanlaşmış gazetecilerden oluşan jüri, 27-28 Kasım tarihlerinde İstanbul'da test sürüşleri gerçekleştirdikten sonra kararını verdi.

Üç Defa Kazanarak Rekor Kırdı

Bu ödülle birlikte AUTOBEST’te yeni bir rekor da kırılmış oldu. Daha önce hiçbir otomobil üç nesil boyunca ‘Avrupa'da Satın Alması En Mantıklı Otomobil (Best Buy Car of Europe)’ ödülünü kazanamamıştı.

Bu ödüle layık görüldükleri için çok mutlu olduklarını belirten Opel CEO'su Michael Lohscheller, “Bağımsız uzman gazetecilerin kararı, Corsa ile herkesin ulaşabileceği, geleceğe odaklı bir otomobil yarattığımızı gösteriyor. Yeni Opel Corsa, üstün sürüş dinamikleri ile gelişmiş, verimli ve iyi donanımlı bir otomobil. Öte yandan Corsa bu ödül ile birlikte üç kez AUTOBEST tarafından birinci seçildi. Bu başarı kullanıcılarımıza en gelişmiş teknolojileri ve en iyi otomobili sunma vaadimizi her üç nesilde de eksiksiz yerine getirmiş olduğumuzu gösteriyor.” diye konuştu.