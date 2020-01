2020 Pokemon GO Etkinlikleri Başlıyor! Niantic Tarihleri Verdi

Başarılı bir 2019’un ardından Niantic, dünyanın dört bir yanında gerçekleşecek başka bir Pokemon GO etkinliği ile geri döndü. Geliştirici, bugün üç ülkede Ocak - Mayıs ayları arasında gerçekleşecek Pokemon Go etkinliklerinin duyurusunu yaptı.

2019’u başarılı bir şekilde kapatan San Francisco merkezli yazılım geliştirme şirketi Niantic, popüler artırılmış gerçeklik oyunu Pokemon GO için etkinlikleri başlattığını duyurdu. Ocak’ta başlayacak Mayıs’a kadar sürecek olan Pokemon Go etkinlikleri, Tayvan, Amerika ve İngiltere olmak üzere üç ülkede gerçekleştirilecek.

İlk etkinlik yılın ilk yarısında Tayvan ve İngiltere’de düzenlenecek, Amerika’daki Pokemon Go hayranları farklı iki yerde etkinliği katılma şansı bulacak. İlk Pokemon Go etkinliği 6 Şubat - 9 Şubat tarihleri arasında Tayvan’ın Taichung şehrinde gerçekleşecek. Ardından Amerika’ya geçilecek. Tower Grove Park’ta gerçekleşecek etkinlik 27 Mart’ta başlayacak, 29 Mart’ta sona erecek. Bilet satın almayı düşünenler için son tarih 24 Ocak. Eğitmenler için hazırlanan bir sonraki etkinlik 17 Nisan’da Liverpool’da başlayacak, 19 Nisan’a kadar sürecek. Katılmayı planlayanlar biletleri 30 Ocak itibarıyla satın alabilecek. Son etkinlik 8 Mayıs’ta Philadelphia’da olacak ve iki gün sürecek. Biletlerin tam olarak ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor, muhtemelen Şubat başlarında satın alınabilecek.

