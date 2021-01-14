2020’de PS Store’da En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

2020 yılında PS Store’da en çok indirilen oyunlar açıklandı. Peki, geçtiğimiz yıl PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyun konsolları üzerinden en çok hangi video oyunları indirildi?
2020 PS Store En Çok İndirilen Oyunları Listesi
Sony Entertainment, geçtiğimiz yıl PlayStation Store üzerinden en çok indirilen video oyunlarını paylaştı. Blog yazısındaki bilgilere göre 2020 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa’da PlayStation 5 yeni nesil oyun konsolu üzerinden en fazla indirilen oyun Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. 13 Kasım 2020 yılında çıkışını gerçekleştiren video oyunu, PlayStation konsollarında büyük bir başarının altına imza attı.
ABD, Kanada ve Avrupa’da geçtiğimiz yıl PS5 konsolu üzerinden en çok indirilen video oyunu Marvel’s Spider-Man: Miles Morales oldu. Imsomniac Games tarafından geliştirilen Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulmuştu. Listenin tamamı şu şekilde:
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- NBA 2K21 Next Generation
- Demon’s Souls
- Madden NFL 21
- FIFA 21
- Sackboy: A Big Adventure
- Immortals Fenyx Rising
- Watch Dogs: Legion
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS5)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Assassin’s Creed Valhalla
- FIFA 21
- Demon’s Souls
- Watch Dogs: Legion
- Immortals Fenyx Rising
- NBA 2K21 Next Generation
- Sackboy: A Big Adventure
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
ABD ve Kanada’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Minecraft
- Ghost of Tsushima
- The Last of Us Part II
- NBA 2K21
- NBA 2K20
- Final Fantasy VII Remake
- Madden NFL 21
Avrupa’da En Çok İndirilen PS Store Oyunları (PS4)
- FIFA 21
- FIFA 20
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare
- Call of Duty: Black Ops Cold War
- Minecraft
- NBA 2K20
- The Last of Us Part II
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Red Dead Redemption 2
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