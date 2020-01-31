2020 PUBG Global Series (PGS) Berlin'de Başlıyor

PUBG Corporation tarafından organize edilen 2020 PUBG Global Series etkinliği Berlin’de başlıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen PUBG takımları milyonlarca dolar ödüllü turnuvada kapışacak.

PUBG, 2020’de dört farklı dünya çapında etkinliğe ev sahipliği yapacak. Üç farklı PUBG Global Series (PGS) etkinliğinden sonra PUBG Global Championship (PGC) 2020’nin son etkinliği olacak ve 2020’nin en iyi PUBG e-spor takımı belirlenecek.

Takımlar, PGS etkinliğinde 28 takım arasına girmek için Kore, Çin, Japonya, Avrupa, Amerika ve Asya olmak üzere altı bölgedeki bölgesel elemelerde yarışacak. Bölgesel elemelerden gelen 28 takım ve PGS 2019’un ilk dört takımıyla birlikte toplam 32 takım PGS etkinliğinde mücadele edecek. Her PGS etkinliği, Grup Aşaması, Eleme Aşaması ve Büyük Final olmak üzere üç aşamada gerçekleşecek ve 4 gün sürecek. Grup Aşamasındaki 32 takımdan 12’si Büyük Finale çıkacak. Eleme Aşaması, Büyük Finali görmek isteyen 4 takımın son fırsatı olacak. 3 PGS etkinliğinin ilk 16 takımı Kasım ayında gerçekleşecek PGC 2020’de Battlegrounds’un en iyi espor takımı unvanın sahip olmak için mücadele edecek. Ekim ayındaki 3. PGS etkinliğinin ilk 4 takımı PGC 2020’ye otomatik olarak katılacak ve kalan 12 takım PGS büyük finallerinde topladıkları puanlara göre belirlenecek.

Her PGS etkinliği için ödül havuzu 500 bin dolar ve PGC 2020’deki ödül havuzu 2 milyon dolar olacak. Ayrıca PGS eşyalarının satışının yüzde 25’i etkinliğe katılan takımlara paylaştırılacak, satışın yüzde 10’u etkinlik ödül havuzuna katılacak ve başka bir satışın yüzde 10’u katılan takımlara ve yüzde 5’i PGC 2020’nin ödül havuzuna eklenecek.

PUBG Global Series (PGS), 31 Mart - 12 Nisan tarihleri arasında Messe Berlin’de yaklaşık iki hafta boyunca gerçekleştirilecek olan PGS: Berlin ile başlayacak. Grup Aşaması ve Eleme Aşaması 31 Mart - 5 Nisan arasında gerçekleştirilecek ve dört gün sonra 10 Nisan’da başlayacak Büyük Finalle ilk PGS etkinliğinin kazananı belli olacak. PGS Berlin’e katılma hakkı için Bölgesel Online Elemeler, Mart ayı içerisinde tamamlanacak. Berlin’e katılmaya hak kazanan 32 takım ve bölgesel elemelerle ilgili detaylar PUBG espor sayfasından adresinden paylaşılacak.