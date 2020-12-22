2020 yılı yeni tip koronavirüs salgını gibi nedenlerden ötürü dünya nüfusunun büyük bir kısmının zamanını normal değerin çok daha üzerinde dijital ortamda geçirmesine neden oldu ancak bu yıl içerisinde şahit olunan olaylar silsilesinin insanların önüne çıkarmış olduğu engellerin hiçbiri rekor tutkunu insanların önünde duramadı. Peki, YouTube 2020’nin en popüler rekor kırma videoları neler oldu?

YouTube 2020’de Çok Beğenilen Rekor Kırma Videoları

2020 yılında yeteneklerini geliştiren ya da yeni bir hedefe ulaşmak için bolca çaba sarf eden insanlardan bazı harika şovlar gördük. YouTube pandemi dolayısıyla bu insanların kırdığı rekorları görmemize yardımcı olan platformlar arasında yer aldı. İşte bu yıl dünya çapında en çok beğenilen videolar!

1. Ocak

Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden Richard Fink IV belirli bir vokal nota üzerinde en uzun süre ses çıkararak inanılmaz bir rekorun altına imzasını attı. Tek bir nota üzerinde 2 dakika 1,07 saniye ses çıkarmayı başaran Richard bu rekoru kırmak için uzun bir süredir çabalıyordu. 2009-2016 yılları arasında hedeflediği bu rekoru yalnızca 2016 yılında 9 saniye farkla kaçırmıştı fakat Ocak 2020 tarihinde hedeflediği bu rekora ulaşmayı başardı.

2. Şubat

2020 yılında ses getiren başka bir rekor denemesi ise Eski Amerika Birleşik Devletleri Deniz Kuvvetleri Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi Özel Ajanı George Hood’dan geldi. 8 saat 15 dakika ve 15 saniye boyunca “plank” pozisyonunda kalarak yeni bir rekorun altına imza atan rekortmen, dünya çapında bu tür bir rekoru kırmak için antrenmanlarında 270.000 şınav çekme gibi türlü türlü zorlukları aştı.

3. Mart

Birleşik Krallık’ta 112 yaşına kadar yaşamış Bob Weighton, 30 Mart 2020’de yaşayan en yaşlı kişi oldu. Weighton, yaşayan en yaşlı kişi unvanını Bay Chitetsu Watanabe vefat ettikten sonra aldı. Weighton ne yazık ki 28 Mayıs 2020 Perşembe sabahı kanser nedeniyle vefat etti.

4. Nisan

2020 yılının nisan ayında kırılan rekorun ise soğan pişirme ile ilişkisi vardı. 175.48 kg ağırlığında olan soğan, 25 kişilik bir ekip tarafından Whitechapel'deki London Muslim Centre’da yapıldı. Rekor denemesi, Birleşik Krallık'ta sosyal mesafe gibi herhangi bir önlemin alınmasından önce gerçekleşti.

5. Mayıs

2020 yılının başka bir efsanesi ise Hamako Mori isimli yaşlı bir oyuncu oldu. 18 Şubat 1930’da doğan Hamako, video oyunları ile ilgili videolar hazırlayan ve YouTube’da yayıncılık yapan en yaşlı YouTuber ilan edildi. Rekoru ilk açıklandığında yaklaşık 150.000 abonesi varken şu an 474.000 abonesi var. 39 yıl önce video oyunları oynamaya başlayan YouTuber özellikle GTA 5 oynamayı seviyor.

6. Haziran

Rubik küpleri çözmek için inanılmaz bir yeteneğe sahip Que Jianyu’nunen etkileyici yeteneklerinde bir tanesi üç rubik küpünü aynı anda 5 dakika, 2,43 saniye gibi kısa bir süre içerisinde çözmesidir. Bu rekoru ilk olarak 17 Kasım 2018’de İtalya’nın Roma kentinde “'La Notte dei Record” setinde kırmıştı. İnanılmaz rekor girişiminin daha önce hiç görülmemiş anı haziran ayında yayımlandı ve 9 milyondan fazla görüntülenme aldı.

7. Temmuz

29 Haziran 2019’da Cat Dixon ve Raz Marsden Birleşik Krallık’ta çift kişilik bisikletle yola çıkarak 263 gün, 8 saat ve 7 dakikada dünya turunu tamamlayarak yeni bir rekorun altına imza attı. Çift, 18 Mart 2020’de İngiltere’ye geri döndüler ve erkekler rekorunun da üstüne çıkarak Guinness Dünya Rekorları 2021’de kendilerine bir yer kazandılar.

8. Ağustos

Kelimeleri tersten okuma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip olan Pam Onnen, bir dakika içerisinde 56 kelimeyi sondan başa doğru okuyarak unutulmayacak bir rekorun altına imza attı.

9. Eylül

Eylül ayında Brezilyalı sörfçü Maya Gabeira'nın en büyük dalgada sörf yapan kadın olarak yeni bir rekor kırdığı açıklandı. 73,5 fitlik (22,4 metre) bir ölçümle önceki rekorunu beş buçuk fitle aştı.

10. Ekim

Ekim ayında Rolf Buchholz’un 516 vücut modifikasyonu (erkek) ile yeni bir rekor kırdığı duyuruldu. Vücudunda sayısız vücut modifikasyonu bulunan Buchholz görenleri şaşkına çevirmeye devam ediyor.

11. Kasım

30 yaşındaki genç patenci Tinuke Oyediran bir dakika içinde tekerlekli patenleri en çok çekme hareketinde bulunma ve patenlerle en çok dönme rekorunun altına imza attı.

12. Aralık

Hacksmith Industries’in kurucusu ve YouTube’da “the Hacksmith” olarak bilinen James Hobson ve Bogdan Malynovskyy, dünyanın ilk gerçek ışın kılıcını yaparak birçok Star Wars hayranını mutlu etti.