2020 Seat Leon, Resmi Lansman Öncesinde Sızdırıldı!

Seat’ın en başarılı ve en popüler modellerinden biri olan Leon’un 4. nesli uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Aracın resmi tanıtımı 28.01.2020 tarihinde yani Salı günü yapılacak fakat tanıtıma saatler kalmışken yapılan bir sızıntıyla 2020 model yeni Seat Leon şimdiden ortaya çıktı.

Otomobil sızıntılarıyla tanınan CocheSpias adlı Instagram sayfası, yaptığı sızıntı paylaşımıyla birlikte resmi tanıtım öncesinde yeni Seat Leon’u gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz dönemlerde Seat Leon için paylaşılan çeşitli teaser (ipucu) görüntülerini hatırlayacak olursak, sızıntı görsellerindeki aracın tam da beklendiği gibi bir tasarımla geldiğini söyleyebiliriz.

Sızıntı görüntülerine baktığımızda yeni Leon’un tasarım açısından Seat’ın SUV modeli Tarraco’ya oldukça benzediğini görüyoruz. Aracın ön ve arka farlarında, 3. nesil Leon’dan daha farklı bir tasarım benimsenmiş.

Bagaj kapağının boydan boya kaplayan arka farların hemen altında sadece Leon amblemi ve Leon yazısı bulunuyor. Yani aracın motor ya da donanım seçeneğiyle ilgili herhangi bir yazıya yer verilmemiş.

28 Ocak Salı günü gerçekleştirilecek olan resmi lansman ile birlikte 2020 Seat Leon’un resmi görüntülerine ve detaylı verilerine anında erişebilmek için bizi takipte kalın!