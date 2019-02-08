2020 Tokyo Olimpiyatları’ndaki Madalyalar Elektronik Atıklardan Yapılacak

Japonya Olimpiyat Komitesi (JOC), Tokyo’nun ev sahipliği yapacağı 2020 Yaz Olimpiyatları’nda vereceği madalyaları elektronik atıklardan yapmayı planlıyor.

Komite, akıllı telefon, dizüstü bilgisayar ve diğer elektronik cihazların parçalarını geri dönüştürerek, madalya yapacak.

Organizatörler, geri dönüştürecekleri elektronik atıklardan, 2.700 kg bronz, 30.3 kg altın ve 4.100 kg gümüş elde etmeyi planlıyor. Diğer bir deyişle, olimpiyatlarda verilecek altın madalyaların yüzde 93.7’si geri dönüştürülmüş elektronik atıklardan oluşacak.

Geri dönüşüm işleminde kullanılması planlanan küçük elektronik cihazların toplanması 31 Mart 2019 tarihine kadar sürecek. Şimdiye kadar 5 milyonu cep telefonu olmak üzere, toplam 48.000 ton e-atık toplandığı açıklandı.

Toplanan e-atıklar, Japon hükümetinin elektronik atıkların geri dönüşümünü destekleme programı kapsamında fabrikalarda eritilme işleminden geçecek. Atıklar daha sonra altın, gümüş ve bronz madalyaların yapımında kullanılacak.

Şüphesiz Japonya’nın bu projesi, dijital çağın en büyük problemlerinden birisi olan e-atıklarla mücadelede küçük ama etkili bir çözüm yolu sunuyor.

Birleşmiş Milletler’in verileri, 2016'da yaklaşık 45 milyon ton elektronik aletin atıldığını ve bunların sadece yüzde 20'sinin geri dönüştürüldüğünü gösteriyor. 45 milyon e-atık içerisindeki materyallerin değerinin yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu söyleyen BM, bu rakamın 9 milyar dolarını akıllı telefonların oluşturduğuna dikkat çekiyor.