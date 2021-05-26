2020 Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası, 1968 yılından bu yana yaptığı Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları listesinin 2020 versiyonunu paylaştı. 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı listenin ilk sırasında, uzun süredir olduğu gibi TÜPRAŞ yer alıyordu. Listenin ikinci sırada Ford Otomotiv, üçüncü sırasındaysa Oyak-Renault isimlerine yer verildi.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın zirvesinde TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu.
Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Toyota, 30 milyar 812 milyon lirayla dördüncü basamağa gerilerken, beşinci sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemedi. İlk 10'da bulunan diğer şirketler ise Star Rafineri, Arçelik, Tofaş, Ereğli Demir ve Çelik, İskenderun Demir ve Çelik olarak sıralandı.
Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi (2020)
2020 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesi kapsamında yer alan şirketler ise aşağıdaki gibi sıralandılar. İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı tam listeye ise bu adres üzerinden ulaşmanız mümkün.
- TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.
- Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.
- Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.
- Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş.
- Star Rafineri A.Ş.
- Arçelik A.Ş.
- TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
- İskenderun Demir ve Çelik A.Ş.
- Aselsan Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
- İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş.
- Çolakoğlu Metalurji A.Ş.
- Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.
- Mercedes-Benz Türk A.Ş.
- Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi A.Ş.
- BSH Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
- Gram Altın Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
- Vestel Beyaz Eşya San. ve Tic. A.Ş.
- EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
- Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.
- Eti Bakır A.Ş.
- KARDEMİR Karabük Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- Unilever San. ve Tic. T.A.Ş.
- Aygaz A.Ş.
- Borçelik Çelik San. Tic. A.Ş.
- Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- Er-Bakır Elektrolitik Bakır Mamulleri A.Ş.
- TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.
- Sarkuysan Elektrolitik Bakır San. ve Tic. A.Ş.
- Enerjisa Enerji Üretim A.Ş.
- Bosch San. ve Tic. A.Ş.
- Eren Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
- Eti Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş.
- Sasa Polyester Sanayi A.Ş.
- Hayat Kimya Sanayi A.Ş.
- Yücel Boru ve Profil Endüstrisi A.Ş.
- Assan Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş.
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
- Diler Demir Çelik Endüstri ve Ticaret A.Ş.
- Kastamonu Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.
- İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.
- Konya Şeker San. ve Tic. A.Ş.
- AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.
- Coca-Cola İçecek A.Ş.
- Kroman Çelik Sanayii A.Ş.
- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.
- Tatmetal Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.
- ROKETSAN Roket San. ve Tic. A.Ş.
- Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.
- MAN Türkiye A.Ş.
- MMK Metalurji San. Tic. ve Liman İşletmeciliği A.Ş.
- Nadir Metal Rafineri San. ve Tic. A.Ş.
- Philsa Philip Morris Sabancı Sigara ve Tütüncülük San. ve Tic. A.Ş.
- Yazıcı Demir Çelik Sanayi ve Turizm Ticaret A.Ş.
- ASAŞ Alüminyum San. ve Tic. A.Ş.
- Tosyalı Toyo Çelik A.Ş.
- Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş.
- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
- SÜTAŞ Süt Ürünleri A.Ş.
- Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
- Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.
- Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş.
- Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş.
- Modern Karton San. ve Tic. A.Ş.
- Honda Türkiye A.Ş.
- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- İpragaz A.Ş.
- Şenpiliç Gıda Sanayi A.Ş.
- Atakaş Çelik San. ve Tic. A.Ş.
- JTI Tütün Ürünleri Sanayi A.Ş.
- Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş.
- Bunge Gıda San. ve Tic. A.Ş.
- İçdaş Elektrik Enerjisi Üretim ve Yatırım A.Ş.
- Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.
- Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
- Abalıoğlu Yağ San. ve Tic. A.Ş.
- Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
- Yeşilyurt Demir Çelik Endüstri ve Liman İşletmeleri A.Ş.
- Posco Assan TST Çelik Sanayi A.Ş.
- Abdi İbrahim İlaç San. ve Tic. A.Ş.
- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürlüğü
- Pro Yem San. ve Tic. A.Ş.
- Er Piliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. A.Ş.
- Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi A.Ş.
- Atlas Enerji Üretim A.Ş.
- Borusan Mannesmann Boru San. ve Tic. A.Ş.
- Autoliv Cankor Otomotiv Emniyet Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
- Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.
- Gümüşdoğa Su Ürünleri Üretim İhracat ve İthalat A.Ş.
- Kipaş Mensucat İşletmeleri A.Ş.
- Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
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