2020 Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi Belli Oldu

İstanbul Ticaret Odası, 1968 yılından bu yana yaptığı Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları listesinin 2020 versiyonunu paylaştı. 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı listenin ilk sırasında, uzun süredir olduğu gibi TÜPRAŞ yer alıyordu. Listenin ikinci sırada Ford Otomotiv, üçüncü sırasındaysa Oyak-Renault isimlerine yer verildi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun ''Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmanın zirvesinde TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 58 milyar 593 milyon lirayla listede ilk sırayı alırken, Ford Otomotiv 45 milyar 223 milyon lirayla ikinci, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları ise 31 milyar 242 milyon lirayla üçüncü oldu.

Geçen yıl üçüncü sırada bulunan Toyota, 30 milyar 812 milyon lirayla dördüncü basamağa gerilerken, beşinci sıradaki şirket isminin açıklanmasını istemedi. İlk 10'da bulunan diğer şirketler ise Star Rafineri, Arçelik, Tofaş, Ereğli Demir ve Çelik, İskenderun Demir ve Çelik olarak sıralandı.

Türkiye'nin En Büyük Sanayi Kuruluşları Listesi (2020)

2020 Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları listesi kapsamında yer alan şirketler ise aşağıdaki gibi sıralandılar. İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı tam listeye ise bu adres üzerinden ulaşmanız mümkün.