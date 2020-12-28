2020 Yılında Wikipedia’da En Çok Okunanlar Belli Oldu

2020 yılında Wikipedia’da en çok okunanlar listesi yayımlandı. Yeni tip koronavirüs, orman yangınları ve depremler başta olmak üzere birçok sorunla karşı karşıya kaldığımız bu yılın sonuna doğru ilerlerken çevrim içi ansiklopedi sitesinde bu yıl en çok hangi makalelerin aratılıp okunduğunun bir listesi paylaşıldı.

2020 Yılında Wikipedia En Çok Okunanlar Listesi

Wikipedia, 2001 yılında hemen hemen her konu hakkında çeşitli bilgilerle dolu bir web sitesi olarak hizmet vermeye başladı. Başlangıçta herkesin değişiklik yapmasına izin veren çevrim içi ansiklopedi olarak kullanıma sunulan web sitesi ilerleyen zamanlarda yediden yetmişe herkesin herhangi bir konu ile ilgili bilgi almasına ve literatüre katkıda bulunmasına yardımcı olabileceği bir platform haline geldi.

Dünyanın neresinde olunursa olsun, herkesin istediği her an bilgi almak için kullanabileceği platform tamamen ücretsiz olduğundan sahte bilgilerin yayılmasının çok kolay bir hal aldığı bugünlerde hemen hemen herkese doğru ve güvenilir kaynak sağlamaya devam ediyor. Salgınla beraber sahte haber ve bilgilendirmelerden uzak durmak isteyenlerin merkez üssü haline gelen Vikipedi özellikle 2020 yılında kuruluşun itibarını korumak için çok fazla çaba gösterdi.

2020 yılındaki son dakika haberlerin miktarı gerçekten de tahmin edilemeyecek kadar fazlaydı. Güncel kalması, sahte bilgilerden sıyrılarak yalnızca doğru bilgiler aktarma kararı doğrultusunda ilerlemesi için yoğun emek sarf edilen web sitesinde bu yıl en çok okunan makalelerin başında sizin de tahmin edebileceğiniz gibi COVID-19 salgını yer aldı.

Yeni tip koronavirüs salgınını anlatan bu makale yıl içerisinde toplamda 83.040.504 kez okundu. Salgından hemen sonra Donald Trump gelerek listenin ikinci sırasına yerleşti. Trump’ın okunma sayısı ise 55.472.791 olarak açıklandı. Listenin üçüncü sırasında “Deaths in 2020” yer aldı. Bu içerik ise 42.262.147 kez okundu. Listenin tamamını aşağıdan görüntüleyebilirsiniz.