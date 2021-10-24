2020 Yaz Olimpiyatları Hedefli Siber Saldırı Girişimleri Dudak Uçuklattı

2020 Yaz Olimpiyatları sırasında gerçekleştirilen siber saldırılar her ne kadar başarılı olamasa da sayı bakımından dudak uçuklatmayı başardı. Bu yılın başlarında Tokyo'da gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarına yönelik düzenlenen siber saldırılar, 200 kişiden oluşan bir siber güvenlik ekibi sayesinde geri püskürtüldü.

Etkinlik çoğu izleyici için her ne kadar kusursuz geçmiş olsa da bunu sağlayan arka planda yer alan siber güvenlik ekibi oldu. Ekibin bir parçası olan siber güvenlik uzmanlarının tamamı, sayısız bilgisayar korsanına karşı mücadele verdi.

Bilgisayar korsanları, düzenlenen siber saldırıların hiçbiri ile amacına ulaşamadı. Bu da etkinliğin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Tokyo'da düzenlenen oyunlar için hizmet veren NTT Corporation, etkinlik boyunca yaklaşık yarım milyar siber saldırı girişimi kaydedildiğini ortaya çıkardı. Bu, 2012'de kaydedilen siber saldırı girişiminin yaklaşık 2,5 katını oluşturuyor.

2020 Yaz Olimpiyatları'na Yönelik Kaç Siber Saldırı Gerçekleştirildi?

NTT tarafından paylaşılan bilgilere göre 450 milyon gerçekleştirildi. Bu siber saldırıları düzenlemek için kullanılan yöntemler arasında Emotet kötü amaçlı yazılımlar, e-posta dolandırıcılığı, sahte web siteleri ile kimlik avı gibi en popüler siber saldırı yöntemleri yer aldı. Şirket ayrıca DDoS saldırıları, fidye yazılımları da dahil olmak üzere etkinliğin akışını bozabilecek pek çok saldırının da engellendiğini öne sürdü.

NTT'den Andrea MacLean, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, siber suçluların etkinliğin kesinlikle çok değerli bir hedef olarak gördüğünü belirtti.

En Çok Başvurulan Siber Dolandırıcılık Teknikleri

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, geçen günlerde dünya çapında en çok başvurulan siber dolandırıcılık teknikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu bilgi paylaşımına göre en çok kullanılan siber dolandırıcılık teknikleri şunlardan oluşuyor: