2020 Yaz Olimpiyatları Hedefli Siber Saldırı Girişimleri Dudak Uçuklattı
2020 Yaz Olimpiyatları sırasında yapılan siber saldırıların miktarı, yarım milyara ulaştı. Siber güvenlik ekibinin başarılı müdahalesi ile saldırılar önlendi.
2020 Yaz Olimpiyatları sırasında gerçekleştirilen siber saldırılar her ne kadar başarılı olamasa da sayı bakımından dudak uçuklatmayı başardı. Bu yılın başlarında Tokyo'da gerçekleştirilen olimpiyat oyunlarına yönelik düzenlenen siber saldırılar, 200 kişiden oluşan bir siber güvenlik ekibi sayesinde geri püskürtüldü.
Etkinlik çoğu izleyici için her ne kadar kusursuz geçmiş olsa da bunu sağlayan arka planda yer alan siber güvenlik ekibi oldu. Ekibin bir parçası olan siber güvenlik uzmanlarının tamamı, sayısız bilgisayar korsanına karşı mücadele verdi.
Bilgisayar korsanları, düzenlenen siber saldırıların hiçbiri ile amacına ulaşamadı. Bu da etkinliğin kusursuz bir şekilde gerçekleşmesini sağladı. Tokyo'da düzenlenen oyunlar için hizmet veren NTT Corporation, etkinlik boyunca yaklaşık yarım milyar siber saldırı girişimi kaydedildiğini ortaya çıkardı. Bu, 2012'de kaydedilen siber saldırı girişiminin yaklaşık 2,5 katını oluşturuyor.
Fidye Yazılımlarından Korunmak İçin En İyi Yöntemler
Dünya genelinde 2021 yılının ilk 6 ayında fidye yazılımı saldırıları yüzde 151 oranında arttı. Peki, fidye yazılımlarından korunmak için en iyi yöntemler neler? Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bu saldırılara karşı uygulanabilecek en iyi teknikleri sıraladı.
2020 Yaz Olimpiyatları'na Yönelik Kaç Siber Saldırı Gerçekleştirildi?
NTT tarafından paylaşılan bilgilere göre 450 milyon gerçekleştirildi. Bu siber saldırıları düzenlemek için kullanılan yöntemler arasında Emotet kötü amaçlı yazılımlar, e-posta dolandırıcılığı, sahte web siteleri ile kimlik avı gibi en popüler siber saldırı yöntemleri yer aldı. Şirket ayrıca DDoS saldırıları, fidye yazılımları da dahil olmak üzere etkinliğin akışını bozabilecek pek çok saldırının da engellendiğini öne sürdü.
NTT'den Andrea MacLean, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, siber suçluların etkinliğin kesinlikle çok değerli bir hedef olarak gördüğünü belirtti.
En Çok Başvurulan Siber Dolandırıcılık Teknikleri
Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, geçen günlerde dünya çapında en çok başvurulan siber dolandırıcılık teknikleri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Bu bilgi paylaşımına göre en çok kullanılan siber dolandırıcılık teknikleri şunlardan oluşuyor:
- Kişi bilgilerini çalmak için sahte e-postalar gönderme,
- Sosyal medya üzerinden bağlantıya tıklamaya teşvik eden mesajlar gönderme,
- Kişinin güvenini sosyal mühendislik ile kazanma,
- Sahte alışveriş siteleri hazırlama,
- Sahte ödül içeren bilgilendirmelerde bulunma,
- Bankacılık bilgilerini, fotoğrafları, şifreleri ve daha birçok önemli bilgileri ele geçirmek için sahte uygulama ya da uygulamalar geliştirerek orijinal uygulamaların orijinalinden ayırt etmesi zor olan uygulamaları potansiyel kurbanlara indirtme.
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