2020 Yılı İlk Çeyrek En Çok Satılan Otomobiller

Otomotik Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılı ilk çeyreği için otomobil satış rakamlarını açıkladı. Açıklanan listeye göre, 2020 yılı Ocak-Mart döneminde gerçekleştirilen otomobil satışları bir önceki yıla kıyasla %40.62'lik bir artış yaşadı. 2019 yılı ilk çeyreğinde 88 bin 469 adet olarak açıklanan satış rakamları, 2020 yılı ilk çeyreğinde 124 bin 403 adet oldu.

2020 yılı ilk çeyreği için hafif ticari ve otomobil toplam satış rakamı 124.403 olarak açıklandı. Infiniti markası hiç araç satışı gerçekleştirmezken, Bentley 1 araç, Maseratti ise 2 araç satışı gerçekleştirdi. Lamborghini 3 araç, Aston Martin 4 araç, Ferrari ise 6 araç satışı sayısı ile listede yer aldı.

Renault Listede Birinci Sırada

16.275 otomobil rakamıyla Renault, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satış gerçekleştiren otomobil firması oldu. Renault'u, 15.977 araç satışıyla Fiat izledi. Listede 3. sırada ise 14.877 araç satışıyla Volkswagen yer aldı.

Corona virüsü salgını nedeniyle her sektörün olumsuz etkilendiği şu günlerde otomobil satışlarında da ciddi oranda düşüş yaşandığı belirtiliyor. 2020 yılı ikinci çeyreği için otomobil satış rakamları merakla bekleniyor.