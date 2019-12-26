2020 Yılında Asgari Ücretler Ne Kadar Olacak?

Ülkemizde 7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışan bulunuyor. Herkes merak içerisinde 2020 yılı için asgari ücretin açıklanmasını bekliyor.

Bugün saat 14.00’te Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020 yılında ödenecek olan asgari ücreti belirlemek üzere toplanacak.

İşçi sendikaları tarafından asgari ücretin 2.578 TL olarak belirlendiği açıklandı. TÜİK ise asgari ücreti 2.120 TL olarak belirlemişti. Merkez Bankasının verilerine göre de TÜFE yıllık artışı %10,56 olarak açıklandı.

TÜİK Temsilcileri ve Asgari Ücret Komisyonu Anlaşabilecek mi?

2020 yılı için asgari ücret görüşmelerine başlanmadan önce, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" ifade etti. TUİK temsilcileri, yapılan toplantıda bir işçinin aylık gıda harcamasını, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak açıkladı. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak bir karar çıkmış, Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL’nin altını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

2002 yılından beri nominal olarak 10 kat artış gösteren asgari ücretin, bu yıl da uygun bir zam oranıyla belirlenmesi bekleniyor.