2020 Yılında Call of Duty: Black Ops 5 ile Karşılaşabiliriz

Geçtiğimiz senelerde, daha mevcut yılın Call of Duty duyurulmadan bir sonraki yılın Call of Duty oyununun gündeme geldiğine tanıklık etmiştik. Yine benzer bir durum yaşandı. Kotaku tarafından kaynaklardan aktarılan bilgilere göre, 2020 yılının Call of Duty oyunu Call of Duty: Black Ops 5 olabilir.

Bildiğiniz gibi 2012 yılından bu yana Call of Duty oyunları dönüşümlü olarak Treyarch Studios, Infinity Ward ve Sledgehammer Games tarafından geliştiriliyor. Bu sene Infinity Ward sırasını savdıktan sonra, önümüzdeki sene bildiğiniz gibi sıra Sledgehammer Games stüdyosuna gelecekti ama Activision tarafından alınan karar ile bu düzen ilk defa bozulmuş gibi görünüyor.

Kotaku sitesinden Jason Schreier tarafından kaynaklardan aktarılan bilgilere göre Sledgehammer Games ve Raven Software stüdyosunun ortak çalışması olacak olan 2020 yılının Call of Duty oyunu, Soğuk Savaş dönemini konu alacakmış. Ne var ki, Activision bir değişikliğe giderek önümüzdeki yılın Call of Duty oyunu sırasını yeniden Treyarch Studios ekibine vermiş. Sledgehammer Games ve Raven Software stüdyolarının geliştirmekte oldukları oyun ise Treyarch Studios tarafından geliştirileceği söylenen Call of Duty: Black Ops 5 oyununun senaryosunu oluşturacakmış. Bundan dolayı bu iki stüdyo da Treyarch Studios için yardımcı stüdyolar olacaklarmış. Haliyle Call of Duty: Black Ops 5 de Soğuk Savaş dönemini konu alan bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Activision çatısı altında çalışan anonim kişiler tarafından aktarılan bilgiye bakılırsa, bu değişikliğin yaşanmasının başlıca nedeni olarak geçtiğimiz seneden bu yana Sledgehammer Games ve Raven Software çalışanları arasında yaşanan fikir ayrılıklarından dolayı sık sık çıkan tartışmalar gösteriliyor. Bir diğer neden ise projenin oldukça rezalet olmasıymış.

Activision şu an için bu rapora bağlı olarak herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Gelişmeler için takipteyiz.