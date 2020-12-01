2020 Yılında En Çok Dinlenen Şarkılar Açıklandı: Spotify Paylaştı

2020 yılında en çok dinlenen şarkılar açıklandı. Spotify, dünya genelinde ve Türkiye’de toplam 320 milyon insanın müzik dünyasında neler dinlediğini ve keşfettiğini ortaya koyan yılın en çok dinlenen sanatçı, albüm, şarkı, çalma listesi ve podcast’lerini açıkladı. İşte 2020 yılında en çok dinlenen şarkılar.
2020 Yılında En Çok Dinlenen Şarkılar
Dünya genelinde 8.3 milyon dinlenme ile Porto Riko’lu rapçi Bad Bunny Spotify’da 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı oldu. Bad Bunny’nin ardından Drake gelirken, 2020 yılında dünyada en çok dinlenen üçüncü sanatçı J Balvin oldu. Dördüncü sıraya yerleşen Juice WRLD’ü ise The Weeknd takip etti.
Türkiye’de 2020 yılının en çok dinlenen sanatçısı üste üste üçüncü kez Ezhel olurken, ikinci sıraya yerleşen Sezen Aksu, TOP 5 sanatçı listesindeki tek kadın ve tek pop sanatçısı oldu. Türkiye’de en çok dinlenen üçüncü sanatçı Murda olurken, Sagopa Kajmer dördüncü, Patron ise beşinci sıraya yerleşti.
Türkiye’nin TOP 10 sanatçı listesinde rap müziğin ağırlığı hissedilirken, pop müzik de Sezen Aksu’nun yanı sıra, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek gibi isimlerle TOP 10 sanatçı listesindeki yerini aldı. Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Dolu Kadehi Ters Tut gibi indie gruplar da 2020 yılında Türkiye’nin en çok dinlenen 10 sanatçısı arasında yer aldı. TOP 10 listesindeki sanatçıların tamamı Türk sanatçılardan oluştu.
En çok dinlenen müzik gruplarında ise gerek sanatçı sayısı gerekse dinlenme oranı açısından 2020 yılında yükselişe geçen indie müzik türü dikkat çekti.2020 yılının en çok dinlenen 10 müzik grubu arasında 5 indie grubu yer aldı.
En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar
Billie Eilish, 2020 yılının en çok dinlenen kadın sanatçısı olarak ikinci kez üst üste zirvede yer aldı. Eilish’i ikinci sırada Taylor Swift takip ederken, üçüncü sırada ise Ariana Grande yer aldı. Dünyanın en çok dinlenen kadın sanatçıları listesinin dördüncü sırasına Dua Lipa, beşinci sırasına ise Halsey yerleşti.
Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı listesinin zirvesindeki isim 2017 yılından beri değişmedi ve yine Sezen Aksu oldu. Sezen Aksu’yu ikinci sırada Zeynep Bastık, üçüncü sırada ise Billie Eilish takip etti. Listenin dördüncü sırasında Sertab Erener yer alırken, beşinci sıraya ise Sena Şener yerleşti. Türkiye’nin TOP 10 kadın sanatçı listesinde Billie Eilish’in yanı sıra, Dua Lipa ve Lana Del Rey gibi yabancı isimler de yer aldı. 2020 yılı Türkiye’deki kadın sanatçıların müzik sahnesinde daha fazla boy gösterdikleri bir yıl oldu. Spotify’da Türkiye’de en çok dinlenen 150 sanatçı listesindeki kadın sanatçı sayısı, 2019 yılına kıyasla 2020 yılında yüzde 20’ye yakın bir artış gösterdi.
Spotify 2020 Özeti Global TOP Listeleri:
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Sanatçılar:
- Bad Bunny
- Drake
- J Balvin
- Juice WRLD
- The Weeknd
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
- Billie Eilish
- Taylor Swift
- Ariana Grande
- Dua Lipa
- Halsey
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Albümler:
- YHLQMDLG, Bad Bunny
- After Hours, The Weeknd
- Hollywood’s Bleeding, Post Malone
- Fine Line, Harry Styles
- Future Nostalgia, Dua Lipa
- Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Şarkılar:
- “Blinding Lights”, The Weeknd
- “Dance Monkey”, Tones and I
- “The Box”, Roddy Ricch
- “Roses - Imanbek Remix”, Imanbek ve SAINt JHN
- “Don’t Start Now”, Dua Lipa
Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast yayınları:
- The Joe Rogan Experience
- TED Talks Daily
- The Daily
- The Michelle Obama Podcast
- Call Her Daddy
- Dünya Genelinde En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
- Toplum ve Kültür
- Komedi
- Hayat Tarzı ve Sağlık
- Sanat ve Eğlence
- Eğitimsel
Spotify 2020 Yılın Türkiye TOP Listeleri:
Türkiye’de En Çok Dinlenen Sanatçılar:
- Ezhel
- Sezen Aksu
- Murda
- Sagopa Kajmer
- Patron
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Zeynep Bastık
- Emir Can İğrek
- Gazapizm
- Dolu Kadehi Ters Tut
Türkiye’de En Çok Dinlenen Kadın Sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Zeynep Bastık
- Billie Eilish
- Sertab Erener
- Sena Şener
- Göksel
- Tuğçe Kandemir
- Dua Lipa
- Sıla
- Lana Del Rey
Türkiye’de En Çok Dinlenen Müzik Grupları:
- Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dolu Kadehi Ters Tut
- Duman
- Pinhani
- Adamlar
- Mor ve ötesi
- maNga
- Perdenin Ardındakiler
- İkiye On Kala
- BTS
Türkiye’de En Çok Dinlenen Şarkılar:
- Bi Sonraki Hayatımda Gel - Murda, Ezhel
- Unutulacak Dünler - Gazapizm
- Uslanmıyor Bu - Zeynep Bastık
- Leila - Reynmen
- AYA - Murda, Ezhel
- Sağı Solu Kes - Gazapizm
- Kazılı Kuyum - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Nimet - Didomido, Eglo G
- Dance Monkey - Tones And I
- Kafamda Kentsel Dönüşümler - İkiye On Kala
Türkiye’de En Çok Dinlenen Albümler:
- Made In Turkey - Murda, Ezhel
- HİZA - Gazapizm
- Lights Out - Ufo361
- DOĞA - Murda
- Akustik Travma - Yüzyüzeyken Konuşuruz
- Dünya Günlükleri - Adamlar
- Müptezhel - Ezhel
- ORMAN KANUNLARI - Ben Fero
- Karanlık - Dolu Kadehi Ters Tut
- WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? - Billie Eilish
- Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Yayınları:
- Kendine İyi Davran
- umarim annem dinlemez
- O Tarz Mı?
- Zihnimin Kıvrımları
- Fularsız Entellik
Türkiye’de En Çok Dinlenen Podcast Türleri:
- Toplum ve Kültür
- Sanat ve Eğlence
- Komedi
- Hayat Tarzı ve Sağlık
- Hikayeler
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