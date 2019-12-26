2020 Yılında Sosyal Medya Nasıl Olacak?

2019 yılının bitmesine sayılar kala 2020 yılında sosyal medyada neler olacağı ile ilgili tahminler gelmeye başladı. 2020 yılında sosyal medyada neler olacak gelin hep beraber yakından bakalım.

2020 Sosyal Medyanın Yılı Olacak

PeerBie Kurucusu Semih Seçer 2020 yılında sosyal medyada neler olacağını yorumladı. Seçer, 2020 yılında sesini daha çok duyurmak ve kendisiyle daha çok etkileşim isteyen kullanıcılar, artık daha özel iletişim kurabilecekleri mini yani niş ve güvenli gruplara dahil olmak isteyecek dedi.

Videoların 2020 yılında internet trafiğinin yüzde 75’ini kaplayacağını söyleyen Semih Seçer, sosyal medyanın daha demokratik olacağını söyledi. Yapay zeka ile birlikte sahte haberlerin kolayca tespit edileceğine vurgu yapan Seçer, yanlış veriyle yaşanacak vakit ve verim kaybının önüne geçileceğini öngörüyor.

Semih Seçer yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Girdiğimiz her uygulama, platform ve kanal kendi algoritmalarını üretiyor ve sizin davranışlarınıza özel bir deneyim sunmaya çalışıyor. Hem kendi güvenliğimiz hem de varlığımızın sosyal medyadaki güven kriterini önemsemeye daha çok başlayacağız."