2020 Yılının Akıllı Telefon Tasarım Trendi Nasıl Olacak?

Gelişen teknolojiler ve değişen tasarım anlayışı, akıllı telefon tasarımlarının yıldan yıla değişim göstermesine neden oluyor. Ice Universe, önümüzdeki sene tanıtılacak amiral gemisi modellerin nasıl gözükeceği hakkında ipuçları sundu.

İşte 2020 Yılının Amiral Gemisi Tasarım Trendi!

Twitter hesabı üzerinden paylaşım yapan Ice Universe, önümüzdeki sene satışa çıkacak olan akıllı telefon modellerinde iki farklı trendin ağırlıklı olarak uygulanacağını belirtti.

Bunlardan ilki kamera tarafında. Önümüzdeki sene satışa çıkacak pek çok telefon çerçevelerden arındırılmış bir şekilde karşımıza çıkacak. Bu modellerin kameraları kısmen pop-up çekmeceler içerisinde saklanacak olsa da, ağırlıklı olarak ekran içi konumlandırma mantığını izleyecek.

Ice Universe, yaptığı ilk paylaşımda ön kameraların yukarıdaki şekillerde karşımıza çıkacağını belirtti. Buradan da gördüğümüz gibi ikili ön kamera kurulumu gittikçe ağırlık kazanacak.

Bununla birlikte ikinci değişiklik ise ağırlıklı olarak amiral gemisi modellerinde işleyecek. Bu iddiaya göre önümüzdeki sene satışa sunulacak amiral gemisi modellerinin kavisli ekran yapısına sahip olması bekleniyor. Ancak bu kavisin iki tarafa değil, dört tarafa olacağını belirtelim.

Bu iki trendin birleştiği örnek bir amiral gemisi modeli tasarımını hemen yukarıda görmeniz mümkün. Sonuç olarak baktığımızda yeni modellerin daha estetik bir yapı ile karşımıza çıkacağını düşünebiliriz.