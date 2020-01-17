2020 Yılının Beklenen Gök Olayları

Gök olayları denince ilk aklımıza gelenler genellikle ay ve güneş tutulmaları oluyor. Anca gökyüzünde Ay ve Güneş tutulmaları dışında daha pek çok olay gerçekleşiyor.

TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi tarafından yayınlanan 2020 yılında beklenen gök olayları, Ay tutulmalarını, Güneş tutulmalarını, gezegenlerin ne zaman gözlenebileceğini, göktaşı yağmurlarını içeriyor.

Bakırlıtepe bölgesinde bulunan TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi, Türkiye’nin en büyük gözlem evi olma özelliğine sahip. TUG bünyesinde görev yapan bilim insanları; evrenin sonsuz büyüklükte, sınırı olmayan ve ivmeli bir şekilde genişlediği kabul edilen bir yapı olduğunu ifade ediyor. Yapılan son çalışmalara göre evrenin %73’lük kısmı karanlık enerji, %23’lük kısmı karanlık madde ve %4’lük kısmı da bildiğimiz normal maddeden oluşuyor. Böyle bir yapıyı anlayabilmek için büyük teleskoplarla çok daha detaylı çalışmalar yapılması gerektiğini belirten TUG bilim insanları, yeni projelerin geliştirildiğini ve çalışmaların devam ettiğini belirtiyor.

2020 Yılında Olması Beklenen Ay ve Güneş Tutulmaları

10-11 Ocak tarihlerinde parçalı Ay tutulması yaşandığını belirterek başlangıç yapalım. Türkiye’den tamamen gözlenen tutulma, aynı zamanda Avrupa, Asya, Hint Okyanusu, Atlantik Okyanusu, Pasifik Okyanusu, Doğu Afrika ve Avusturalya’nın batısından da gözlendi.

Yılın ikinci parçalı Ay tutulması için ise 05-06 Haziran tarihlerinde olacağı söyleniyor. Türkiye saati ile 22:25’de tam ortasında olacak ay tutulması, ülkemizden gözlemlenebilecek.

Uzmanlar 21 Haziran tarihinde ise parçalı Güneş tutulması gerçekleşeceğini belirtiyor. Ülkemizden gözlemlenebilecek olan bu tutulma için merkez hattı Türkiye olmadığından Güneş’in az bir kısmının Ay ile örtüleceği belirtiliyor.

05 Temmuz ve 30 Kasım tarihlerinde de parçalı ay tutulması bekleniyor. Her iki tutulma için de ülkemizden gözlemlenemeyeceği belirtiliyor.

2020 yılının son tutulmasının ise 14 Aralık tarihinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Tam Güneş tutulması olmasını bekleyen uzmanlar, bu tutulmanın da ülkemizden gözlemlenemeyeceğini belirtiyor.