2020 Yılının Otomobili Olmaya Aday Olan Araçlar Belli Oldu!

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Cenevre Otomobil Fuarı, 2020 yılına da tam gaz giriş yapacak. 2020 yılının en iyi otomobili olmaya aday olacak araçlar ise şimdiden belli oldu.

Dünya'nın en büyük otomobil fuarlarından birisi olan Cenevre Otomobil Fuarı her sene tekrarlanıyor ve birçok firmanın tanınan modelleri burada sergileniyor. Aynı zamanda araçlar arasından birisi yılın otomobili seçiliyor. 2019 yılında 7-17 Mart tarihleri arasında gerçekleşen fuar oldukça ilgi çekmişti.

Yine birçok aracın ödül için yarıştığı fuarda 60 aracın arasından çıkan Jaguar I-Pace 2019 Yılın Otomobili seçilmişti. 2020 yılında da gerçekleşecek olan etkinlikte bu sene toplam 35 araç birbirleri ile yarışacak. Bu araçlar arasında segmentleri farklı bir çok araç var. Yani bir tarafta Opel Corsa bu listede yer alıyor; aynı zamanda diğer tarafta Porsche 911'de bu çekişmeye dahil.

Tabii burada Avrupa'da Yılın Otomobili konsepti hakim olduğu için listedeki araçların her birinin ödülü kazanabilmesi için en az 5 Avrupa ülkesinde satılıyor olması gerekiyor. Bu koşulları gerçekleştiren araçlar içerisinden beşte dördü eleniyor ve geriye 7 araç kalıyor. Bu kalan 7 araç finalde ödülü almak için yarışıyor.

5-15 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 2020 Cenevre Otomobil Fuarı'nda yarışacak araçların isimleri aşağıda yer alıyor. Listede dikkat çeken isimler de mevcut. Örneğin listedeki Volkswagen Golf'ün yeni üretilen Golf MK8 olduğu biliniyor. Diğer yandan T-Roc, E-Tron, Puma gibi modeller de dikkatleri üzerine çekiyor. Bakalım 2020 yılının şampiyonu hangi araç olacak?

2020'de Yılın Otomobili Olmak İçin Yarışacak Adaylar!