  1. Tamindir
  2. haber
  3. Sosyal Medya
  4. 2020 YKS Sınav Ücreti Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! İşte En İlginç Tweetler

2020 YKS Sınav Ücreti Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! İşte En İlginç Tweetler

2020 YKS Sınav Ücretleri Sosyal Medyayı Yıktı Geçti!
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Üniversite maratonu başlıyor. Öğrenciler 20-21 Haziran tarihleri arasında ter dökecek. Üniversiteye giriş için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretleri açıklandı. Gelin hep beraber bu yıl YKS başvuru ücreti ne kadar?, Başvuru için neler yapılması gerekiyor? Tüm detaylara yakından bakalım.

2020 YKS Başvuru Ücreti

  • Sadece TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne giriş yapacak öğrencilerin 70 TL,
  • TYT ile birlikte AYT (Alan Yeterlilik Testi) veya YDT'ye (Yabancı Dil Testi) giriş yapacak öğrencilerin 140 TL,
  • TYT, AYT ve YTD'ye giriş yapacak öğrencilerin ise 210 TL ödemesi gerekmekte.

** 2019 yılında her oturum için öğrenciler 50 TL ödemişti.

2020 YKS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

2020 YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 3 Mart'ta sona erecek. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla "https://ais.osym.gov.tr" yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

YKS BAŞVURU KILAVUZU

2020 YKS sınav ücretleri sosyal medyada gündem olmayı başardı. Öğrenciler sınav ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. İşte 2020 YKS sınav ücretleri hakkında atılan tweetler:

Erotik Hesabı Takip Eden ÖSYM'den Geri Adım! SOSYAL MEDYA Erotik Hesabı Takip Eden ÖSYM'den Geri Adım!

ETİKETLER: ösym

YORUMLAR