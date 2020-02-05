2020 YKS Sınav Ücreti Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! İşte En İlginç Tweetler

Üniversite maratonu başlıyor. Öğrenciler 20-21 Haziran tarihleri arasında ter dökecek. Üniversiteye giriş için yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretleri açıklandı. Gelin hep beraber bu yıl YKS başvuru ücreti ne kadar?, Başvuru için neler yapılması gerekiyor? Tüm detaylara yakından bakalım.

2020 YKS Başvuru Ücreti

Sadece TYT yani Temel Yeterlilik Testi'ne giriş yapacak öğrencilerin 70 TL,

TYT ile birlikte AYT (Alan Yeterlilik Testi) veya YDT'ye (Yabancı Dil Testi) giriş yapacak öğrencilerin 140 TL,

TYT, AYT ve YTD'ye giriş yapacak öğrencilerin ise 210 TL ödemesi gerekmekte.

** 2019 yılında her oturum için öğrenciler 50 TL ödemişti.

2020 YKS Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

2020 YKS başvuruları 6 Şubat'ta başlayacak ve 3 Mart'ta sona erecek. Bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında öğrenim gören adaylar; başvurularını kendi okullarından, ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinden yapacaklar. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla "https://ais.osym.gov.tr" yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya ÖSYM tarafından belirlenmiş olan başvuru merkezlerinin birinden yapacaklar.

YKS BAŞVURU KILAVUZU

2020 YKS sınav ücretleri sosyal medyada gündem olmayı başardı. Öğrenciler sınav ücretlerinin yüksek olduğunu belirterek Twitter hesapları üzerinden paylaşım yapmaya başladı. İşte 2020 YKS sınav ücretleri hakkında atılan tweetler:

2020 yks ücretleri ne öyle ya ece'nin paraya ihtiyacı var galiba pic.twitter.com/QeCqDjfkSd — mine (@mineclebi) February 5, 2020

2020 YKS fiyatlarını gören liseli tayfa anlık: pic.twitter.com/glzgB2nOl9 — ŞekiL ŞukuL Fuckültesi (@SFuckultesi) February 5, 2020

2020 YKS ücretlerine bakıyorum pic.twitter.com/6Cfp2it69w — Doğukan (@Siyahiherif) February 5, 2020

Çocuğum olursa okutmam, ilkokulezunu bekçi yaparım.



2020 Yks — Ece Ama 2 Hece (@Heceizm) February 5, 2020

2020 YKS Ücretlerini aileme söylemişimdir.

Ailem; pic.twitter.com/PjCuD817xB — Rougrads (@rougrads) February 5, 2020