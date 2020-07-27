2020 YKS Sonuçları Açıklandı! YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

Hem üniversite adaylarının hem de ailelelerinin heyecanla beklediği 2020 YKS sonuçları açıklandı. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite sınav sonuçları belli oldu. Peki, üniversite sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? Üniversite sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

2020 YKS Sonuçlarına Nasıl Bakılır?

YKS sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Peki, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına nasıl bakılır? İlk olarak sonuc.osym.gov.tr web sitesini açın. Daha sonra "2020 YKS Sonuçları" yazısına tıklayın. Bu işlemin ardından YKS sonuçları öğrenme sayfası açılacaktır. Açılan sayfa üzerinden T.C. Kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin ve son olarak, "Gönder" butonuna tıklayın. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra YKS sonuçlarınıza erişebilirsiniz.

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile birlikte üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili bilgi verdi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün tarafından yapılan açıklamaya göre 6-14 tarihleri arasında üniversite tercihleri gerçekleşecek.