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  4. 2020 YKS Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

2020 YKS Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

2020 YKS sonuçları açıklandı! 2020 YKS sonuçları Twitter'da gündeme oturdu. YKS sonuçları hakkında atılan tweetler haberimizde.

2020-yks-sonuclari-sonrasi-atilan-tweetler
Emre Fırtına
Emre Fırtına -

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite sınav sonuçları açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.

2020 YKS Sonuçları Açıklandı! YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir? İNTERNET 2020 YKS Sonuçları Açıklandı! YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?

2020 YKS Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu

Twitter'da yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.

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