2020 YKS Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite sınav sonuçları açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.
2020 YKS Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu
Twitter'da yapılan paylaşımlar şu şekilde:
Olmak istediğim Olduğum— İl🌙da (@ilaydatunc0) July 27, 2020
yer yer
#yks2020 pic.twitter.com/8YpgWRyaN4
Geçen sene kazanamayıp bu sene için vaatler verdiğim ailem bu senede kazanamadigimi görmüştür #yks2020 pic.twitter.com/HFYPVyxCD5— Ahsen mais belle (@AhsenBelle) July 27, 2020
hayırlısı olsun bakalım #yks2020 pic.twitter.com/aajdiwsoHP— tafie online (@tafieonline) July 27, 2020
Arkadaşlar ben doktora gidiyorum beynim varmı diye baktıracam #yks2020 pic.twitter.com/jGkjItK2MW— irem (@sacmalamairo) July 27, 2020
eş - dost: noldu sınav sonucun— Yiğit (@fuckinyig) July 27, 2020
ben: nolmuş sınav sonucuma #yks2020 pic.twitter.com/pA74N34wkp
Sınavı kazanamayanlar bu sene, kazananlar ise 4 sene sonra Burger King'de işe başlıyor#yks2020 pic.twitter.com/hokEfjZjhA— Recep (@abarecep041) July 27, 2020
Ben bu adama nasıl anlatıcam barajı geçemedigimi #yks2020 pic.twitter.com/kcPy6IgOfc— NO CONTEXT SURVİVOR (@survior2020) July 27, 2020
#yks2020 sınavımı soranlara gelsin pic.twitter.com/EmcYICGIal— Selahattin YAŞAR (@MUSEYA21) July 27, 2020
Sınava girenler sonuçlarına bakarken üniversiteliler #yks2020 pic.twitter.com/Iji82uftyp— gϋℓ (@mutsuzzbirisiii) July 27, 2020
Sanayide aküler ağır mı bilgisi olan var mı bende fıtık var zorlanmam dimi #yks2020— UFUKK (@erklufukk) July 27, 2020
Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.
27-28 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) sonuçları https://t.co/tfsiOmTm1j adresimizden açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 27, 2020
Tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim. pic.twitter.com/TrscmaYyld
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