2020 YKS Sonuçları Sonrası Atılan Tweetler #yks2020

Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği üniversite sınav sonuçları açıklandı. 2020 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından #YKS2020 hastagi gündeme oturdu. 2020 YKS sonuçları sonrasından atılan tweetleri bir araya getirdik.

2020 YKS Sonuçları Açıklandı: Twitter'da Gündem Oldu

Twitter'da yapılan paylaşımlar şu şekilde:

Geçen sene kazanamayıp bu sene için vaatler verdiğim ailem bu senede kazanamadigimi görmüştür #yks2020 pic.twitter.com/HFYPVyxCD5 — Ahsen mais belle (@AhsenBelle) July 27, 2020

Arkadaşlar ben doktora gidiyorum beynim varmı diye baktıracam #yks2020 pic.twitter.com/jGkjItK2MW — irem (@sacmalamairo) July 27, 2020

eş - dost: noldu sınav sonucun

ben: nolmuş sınav sonucuma #yks2020 pic.twitter.com/pA74N34wkp — Yiğit (@fuckinyig) July 27, 2020

Sınavı kazanamayanlar bu sene, kazananlar ise 4 sene sonra Burger King'de işe başlıyor#yks2020 pic.twitter.com/hokEfjZjhA — Recep (@abarecep041) July 27, 2020

Ben bu adama nasıl anlatıcam barajı geçemedigimi #yks2020 pic.twitter.com/kcPy6IgOfc — NO CONTEXT SURVİVOR (@survior2020) July 27, 2020

Sanayide aküler ağır mı bilgisi olan var mı bende fıtık var zorlanmam dimi #yks2020 — UFUKK (@erklufukk) July 27, 2020

Üniversite Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabı üzerinden üniversite tercihlerinin ne zaman yapılacağını açıkladı ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "tercihler, 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak" dedi.