2020 YKS Tercih Kılavuzu PDF Formatında Yayınlandı, İndirin

Lise mezunları heyecanla 2020 YKS sonuçlarını bekliyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya başlayacaklar. YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama ÖSYM tarafından yapıldı.

YKS tercihleri her sene ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde alınıyor. Haziran ayında yapılan üniversite sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler başlayacak. ÖSYM, YKS tercih kılavuzu ile ilgili açıklama yaptı ve ön bilgi verme amaçlı kılavuzu erişime açtı. Tercih tarihlerinden tekrar bir kılavuzun yayımlanacağı belirtildi. Peki, YKS 2020 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

2020 YKS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?

YKS tercihleri 6 Ağustos - 14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin sitesinden erişebilecek. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. Adaylar, tercihlerini T.C. kimlik numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden bireysel olarak yapacak ve tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunlar dışında tercih bildirimleri (posta, fax, e-posta vb.) kabul edilmeyecek, işleme alınmayacak, yanıtlanmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihleri geçerli olacak.

2020 YKS Tercih Kılavuzu Yayınlandı

Kurum tarafından yapılan açıklama '2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 21-24 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.’ şeklinde.