2020'de YouTube Türkiye'de En Çok İzlenen Videolar Açıklandı

2021 yılına sayılı günler kala 2020'de YouTube Türkiye'de en çok izlenen videolar paylaşıldı. 2020'de YouTube Türkiye'de en çok izlenen videolar belli oldu. Gelin hep beraber açıklanan listeye yakından bakalım.

2020'de YouTube Türkiye'de En Çok İzlenen Videolar

2020 yılı iyisi ile kötüsü ile geride kalıyor. Google'da 2020 yılında YouTube Türkiye'de en çok izlenen videoların hangileri olduğunu açıkladı. 2020 yılında en çok izlenen videoların başında Enes Batur'un videosu yer alıyor. Google tarafından açıklanan liste şu şekilde:

ENES BATUR - DOLUNAY TİKTOK VİDEOLARI TEPKİ

Hurvivor (46.Bölüm) - Çok Güzel Hareketler 2

WHATSAPP'ın 10 GİZLİ ÖZELLİĞİ (Silinen Mesajları Okuma, Mavi Tik Hilesi, Engeli Anlama)

Konuşan Kediler 20 - En Komik Kedi Videoları

Masumlar Apartmanı - 1. Bölüm

NİSA SAHNEYİ SALLADI! | Survivor Birleşme Partisi

Kırmızı Oda | 1. Bölüm

Öğretmen 1. Bölüm

BİLAL HANCI - KIŞKIRTMA THIS IS MY LABORRRR !!! (Sevdanın Böylesini)

GACI OLİMPİYATLARI #1 w/ Ali Biçim & Berkcan Güven & Efe Uygaç & Rıdvan

YouTube Türkiye Temsilci Atama Kararı Aldı

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren sosyal medya yasası ile birlikte günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de en az bir temsilci bulundurmaları, bu kişinin de iletişim bilgilerine doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilmesi gerekmekte. YouTube'a bilindiği üzere 10'ar ve 30'ar milyon TL para cezası kesilmişti. Şirket Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"YouTube olarak şeffaflığa, ifade özgürlüğüne ve bilgi erişimine olan bağlılığımızı korurken, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki yerel yasa ve düzenlemelere uymak için her zaman özen gösteriyoruz. Kısa bir süre önce düzenlenen 5651 sayılı kanunla sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri son bir kaç aydır bütün boyutları ile inceledik. YouTube’un Türkiye’deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyor, her gün on binlerce içerik üreticisinin YouTube’da yarattığı çok sesli özgün dünyayı ilgiyle takip ediyoruz. Bunun bilinciyle ve ilkelerimize bağlı kalarak YouTube için yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık. Türkiye’deki yetkililerle de paylaştığımız bu kararı almış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."