2021 Altın Küre Ödülleri Kazananları Belli Oldu

2021 Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı. Peki, Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül törenini hangi yapımlar ve oyuncular kazandı? Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından düzenlenen ödül törenine ilişkin tüm detaylar haberimizde.

2021 Altın Küre Ödülleri Kazananlar Listesi

78. Altın Küre Ödülleri, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi. Ödül törenine Tina Fey ve Amy Poehler isimli ünlü oyuncular ev sahipliği yaptı. Törende sınırlı sayıda davetli yer aldı. Ünlü isimler ise törene internet üzerinden bağlandı. Chloe Zhao, En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Chloe Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçmeyi başardı.

2020 yapımı Nomadland filmi, Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 11 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Nomadland'in yönetmenliğini ve senaristliğini Chloe Zhao üstlenmişti. Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'nü ise Amerika Birleşik Devletleri yapımı Minari aldı. Dram türündeki Minari, 26 Ocak 2020 tarihinde vizyona girmişti. Geçtiğimiz yıl kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.