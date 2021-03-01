2021 Altın Küre Ödülleri Kazananları Belli Oldu

2021 Altın Küre Ödülleri kazananları açıklandı. Peki, Oscar'ın habercisi olarak nitelendirilen ödül törenini hangi yapımlar ve oyuncular kazandı? Hollywood Foreign Press Association (Hollywood Yabancı Basın Birliği) tarafından düzenlenen ödül törenine ilişkin tüm detaylar haberimizde.
2021 Altın Küre Ödülleri Kazananlar Listesi
78. Altın Küre Ödülleri, bu yıl ilk kez yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi. Ödül törenine Tina Fey ve Amy Poehler isimli ünlü oyuncular ev sahipliği yaptı. Törende sınırlı sayıda davetli yer aldı. Ünlü isimler ise törene internet üzerinden bağlandı. Chloe Zhao, En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı. Chloe Zhao, Altın Küre kazanan Asya kökenli ilk kadın olarak tarihe geçmeyi başardı.
2020 yapımı Nomadland filmi, Drama Dalında En İyi Film Ödülü'nü kazandı. 11 Eylül 2020 tarihinde yayımlanan Nomadland'in yönetmenliğini ve senaristliğini Chloe Zhao üstlenmişti. Yabancı Dilde En İyi Film Ödülü'nü ise Amerika Birleşik Devletleri yapımı Minari aldı. Dram türündeki Minari, 26 Ocak 2020 tarihinde vizyona girmişti. Geçtiğimiz yıl kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Chadwick Boseman, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu.
25 Aralık 2020 tarihinde yayımlanan komedi dram türündeki animasyon filmi Soul, En İyi Animasyon Ödülü'nü kazandı. Pixar Animation Studios tarafından hazırlanan Soul, dünya genelinde çok sayıda izleyici tarafından oldukça beğenilmişti. Ödüllerin sahibi olan oyuncuların ve yapımların tamamı şu şekilde:
- En iyi film: Nomadland
- Yabancı dilde en iyi film: Minari (ABD)
- En iyi film (müzikal ya da komedi): Borat Subsequent Moviefilm
- En iyi animasyon: Soul
- En iyi erkek oyuncu: Chadwick Boseman (Ma Rainey's Black Bottom)
- En iyi kadın oyuncu: Andra Day (The United States vs. Billie Holiday)
- En iyi erkek oyuncu (müzikal ya da komedi): Sacha Baron Cohen (Borat Subsequent Moviefilm)
- En iyi kadın oyuncu (müzikal ya da komedi): Rosamund Pike (I Care A Lot)
- En iyi yönetmen: Chloe Zhao (Nomadland)
- En iyi senaryo: The Trial of the Chicago 7
- En iyi yardımcı erkek oyuncu: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)
- En iyi yardımcı kadın oyuncu: Jodie Foster (The Mauritanian)
- En iyi film müziği: Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste (Soul)
- En iyi orijinal şarkı: Io Si (Seen) – (The Life Ahead)
- En iyi dizi (drama): The Crown
- En iyi mini dizi: The Queen's Gambit
- En iyi kadın oyuncu (mini dizi veya TV filmi): Anya Taylor-Joy (The Queen's Gambit)
- En iyi kadın oyuncu (müzikal veya komedi): Catherine O'Hara (Schitt's Creek)
- En iyi kadın oyuncu (drama): Emma Corrin (The Crown)
- En iyi erkek koyuncu (drama): Josh O'Connor (The Crown)
- En iyi erkek oyuncu (mini dizi veya TV filmi): Mark Ruffalo (I Know This Much Is True)
- En iyi yardımcı kadın oyuncu (mini dizi veya televizyon filmi): Gillian Anderson (The Crown)
- En iyi yardımcı erkek oyuncu (mini dizi ya da TV filmi): John Boyega (Small Axe)
- En iyi dizi (müzikal veya komedi): Schitt's Creek
- En iyi erkek oyuncu (müzikal veya komedi): Jason Sudeikis (Ted Lasso)
- Carol Burnett Ödülü: Norman Lear
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