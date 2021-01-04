2021 Yılının Araç Muayene Ücretleri Açıklandı

2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren muayene ücretleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9.11 oranında zamlandı. Yeni muayene tarife ücretleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

2021’in Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?

2021 senesinin araç muayene ücret tarifesi paylaşıldı. Muayene ücretlerine geçtiğimiz yıla göre yüzde 9.11 oranında zam uygulandı. Uygulanan zam ile beraber otomobil, kamyonet, minibüs, römork, özel amaçlı taşıt ve yarı römork muayene ücreti 342 TL 20 kuruştan 372 TL 88 kuruşa çıktı. Egzoz muayenesi ise 80 TL’den 90 TL’ye yükseldi.

Kamyon, otobüs, tanker ve çekici muayene ücreti ise 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldiği açıklandı. Römorklu ve römorksuz traktör, motorlu bisiklet ve motosiklet muayene ücret tarifesi, 174 TL 64 kuruştan 189 TL 98 kuruşa arttığı duyuruldu. 2021 yılının muayene ücret tarifesi şu şekilde:

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork muayene ücreti: 372 TL 88 kuruş (2020 yılında 342 TL 20 kuruştu.)

(2020 yılında 342 TL 20 kuruştu.) Römorklu ve römorksuz traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet muayene ücreti: 189,98 TL (2020’de 174 TL 64 kuruştu.)

(2020’de 174 TL 64 kuruştu.) Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker muayene ücreti: 503 TL 86 kuruş (2020 yılında 462 TL 56 kuruştu.)

2021 Trafik Cezaları Listesi