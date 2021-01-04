2021 Yılının Araç Muayene Ücretleri Açıklandı

2021 yılının araç muayene ücretleri belli oldu. 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren muayene ücretleri, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 9.11 oranında zamlandı. Yeni muayene tarife ücretleri ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
2021’in Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu?
2021 senesinin araç muayene ücret tarifesi paylaşıldı. Muayene ücretlerine geçtiğimiz yıla göre yüzde 9.11 oranında zam uygulandı. Uygulanan zam ile beraber otomobil, kamyonet, minibüs, römork, özel amaçlı taşıt ve yarı römork muayene ücreti 342 TL 20 kuruştan 372 TL 88 kuruşa çıktı. Egzoz muayenesi ise 80 TL’den 90 TL’ye yükseldi.
Kamyon, otobüs, tanker ve çekici muayene ücreti ise 462 TL 56 kuruştan 503 TL 86 kuruşa yükseldiği açıklandı. Römorklu ve römorksuz traktör, motorlu bisiklet ve motosiklet muayene ücret tarifesi, 174 TL 64 kuruştan 189 TL 98 kuruşa arttığı duyuruldu. 2021 yılının muayene ücret tarifesi şu şekilde:
- Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork muayene ücreti: 372 TL 88 kuruş (2020 yılında 342 TL 20 kuruştu.)
- Römorklu ve römorksuz traktör, Motosiklet ve Motorlu Bisiklet muayene ücreti: 189,98 TL (2020’de 174 TL 64 kuruştu.)
- Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker muayene ücreti: 503 TL 86 kuruş (2020 yılında 462 TL 56 kuruştu.)
2021 Trafik Cezaları Listesi
- Engellilere ait park alanlarına araç park edenlere 288 TL para cezası kesilecek.
- Seyir halinde cep telefonu kullananlara, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30’a kadar hız sınırı aşanlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara 314 TL para cezası verilecek.
- Ehliyetsiz araç kullanan kişilere 2698 TL para cezası verilecek.
- Drift yaparak trafikte yer alan diğer insanların hayatını tehlikeye atan kişilere 6700 TL para cezası kesilecek.
- Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere 6909 TL para cezası verilecek.
- Yetkisisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara 446 TL para cezası verilecek.
- Yaaya veya okul geçirleriyle kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik tanımayan kişilere 652 TL para cezası kesilecek.
- Kış lastiği kullanma zorunluluğunun bulunduğu yerlerde aracında kış lastığı kullanmayanlara 835 TL para cezası verilecek.
- Taşıma sınırını aşan sürücülere 113 TL ceza uygulanacak. 113 TL aynı zamanda bu yılın en düşük cezası.
- Bu yılın en yüksek cezası 35 bin 699 TL olarak belirlendi. Belirlenen işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara 35 bin 699 TL para cezası verilecek.
- Emniyet kemeri takmayanlara, araçtan çöp atanlara, park ve duraklama yasaklarına uymayanlara, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlara, trafik kurallarına uymayan yayalara, dönüş ve geçmeye kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlara, araçlarda yüksek seste müzik açanlara, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlara 144 TL para cezası kesilecek.
- Araç tescil belgesini yanında taşımayan sürücülere ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 TL para cezası verilecek.
- Yetkisi olmadığı halde aracında çakar bulunan sürücülere, alkollü araç kullananlara ve hız sınırlarını %50’den fazla aşanlara 1339 TL para cezası kesilecek.
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