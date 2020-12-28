2021 asgari ücret zammı oranı belli oldu. Milyonlarca vatandaş tarafından merakla beklenen rakam açıklandı. 2021 asgari ücret ne kadar? 2021 asgari ücret hakkındaki tüm detayları sizler için bir araya getirdik. Asgari Ücret Tespit Komisyonu düzenlediği toplantının ardından 2021 asgari ücret zammı oranını açıkladı.

2021 Asgari Ücret Ne Kadar? 2021 Asgari Ücret Belli Oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun son toplantısına bugün başkanlık etti. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri tamamlandı. 2021 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı.

İlk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında yapan Komisyon, ikinci toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yöntemle yapıldı.

2021 Asgari Ücret Açıklaması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılında bekar bir işçi için geçerli olacak olan asgari ücretin bürüt 3.577 TL, net 2.825 TL olduğunu açıkladı. Asgari ücrete yüzde 21 oranında zam yapıldı.

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi:

"Salgın ülkemizde de çalışma hayatını derinden etkiledi. 23 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini yapmış olduk. Asgari ücret çalışması 15 kişilik bir komisyonla yapılmakta. İşçi ve işveren tarafının teklifleri değerlendiriliyor. İşçilerimizi ve işverenlerimizi koruyarak çalışma barışını güçlendirmeyi temel önceliğimiz olarak görmekteyiz. Asgari ücret tespit komisyonu 2021 yılı ücretini karara bağladı. 2021 için net 2825 lira 90 kuruş oldu."

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