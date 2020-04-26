2021 BMW G80 M3 Nürburgring'de Görüntülendi!

BMW'nin hırçın spor otomobili M3, yenilenen yüzüyle piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Testleri devam eden G80 M3, Nürburgring'in virajlarının hakkını verirken görüntülendi.

Tüm otomobil tutkunu gençlerin ilgisini üzerinde toplayan M3 yeni yüzü ile karşımıza çıkıyor. Yıllardır genç camiayı diğer modellerine göre biraz daha ulaşılabilir olmasıyla etkileyen M3, hem tarz hem performans açısından yeni hali ile geliyor. 2021'de karşımıza çıkması beklenen G80 M3'ü şimdilik sadece pistlerde görebiliyoruz. Tabi bu görüntülerde casus. Zaten aracın üzerindeki kamuflaj birçok detayı baltalıyor.

Videoyu izlerken aracın virajlara giriş ve çıkış halinde verdiği tepkiler dikkatinizi çekmiştir. G80 M3 kullanıcının isteğine göre virajı ok gibi alabiliyor. Tabi aracın keyfini çıkarmak istediğinizde ise ufak bir gaz hareketi ile virajı tam anlamıyla yan yan dönüyor.

Tabi tüm bu işi kaputun altında yatan 6 silindirli 3.0 litrelik çift turbolu motoru yapıyor. Yaklaşık 475 beygir güç üreten bu motor 600Nm tork üretiyor. Tabi böylesine harika bir motorun sesi sadece motorda kalmayarak egzoza da yansıyor. Videoda aracın vites geçişleri esnasında çıkardığı sesler adeta tüyleri diken diken ediyor.

Her ne kadar bu pistlerde E46 M3 CSL görmeyi daha çok sevsem de bu aracın hazzı ve hissiyatı çok daha farklı. Bakalım G80 M3 2021 yılına kalmadan tanıtılacak mı.