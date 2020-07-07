Devasa Izgaralı 2021 BMW M4, Test Esnasında Görüntülendi

BMW son yıllarda yaptığı tasarımlar ile şaşırmaya devam ediyor. Son modellerinde kullanmaya karar verdiği devasa ızgara tasarımını, 2021 BMW M4 modelinde de kullanan BMW, aracını test esnasında sergiledi. Devasa ızgara tasarımı artık herkes tarafından bilindiği için, BMW ızgarayı kamuflaj ile örtmeye gerek duymamış. İşte 2021 BMW M4.

BMW'nin tartışma konusu olan devasa ızgarası artık gözler önünde. BMW'nin yıllardır sürekli büyüttüğü ızgara tasarımı, artık tamponu tamamen kaplıyor. Tabi çoğunluk bu tasarımı sevmese de, BMW insanların alışmasına olanak sağlayacak.

Aracın diğer tasarım öğelerini göremiyoruz. Kamuflaj görüntüyü ciddi anlamda engelliyor. Ancak aracın heybeti her ne olursa olsun belli oluyor. Özellikle dikkat çeken LED far tasarımı, gerçekten araca aşık ediyor. Arka tarafta siyah camlı stoplar, aracın hırçın karakterini sergiliyor.

Yeni BMW M4, 500HP Güç Üretecek!

Tabi bu aracın tasarımı kadar motoru da önem taşıyor. Kaputun altında çift turbo şarjlı, altı silindirli B58 motor taşıyor. Bu motor 500HP güç üretecek ve gücünü tekerlere çift kavramalı otomatik şanzıman ile aktaracak. AWD sistemi ile yere tutuan yeni 2021 BMW M4, 6 ileri manuel şanzıman seçeneğide sunabilir. Ancak kesin değil.

Yeni BMW M4, genel olarak çok yakışıklı ve heybetli bir araç olmuş. Öndeki ızgaralar çoğunluk tarafından beğenilmese bile, ızgaranın arkasındaki canavar aracı sevdirmeye yetecek. Otomobil haberlerimize buradan ulaşabilirsiniz.