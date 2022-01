2021'de Marvel stüdyolarından Black Widow, Shang-Chi, Eternals, Venom: Let There Be Carnage ve Spider-Man: No Way Home filmleri vizyona girdi. Sadece 5 filmle Disney'in çatısı altında bulunan Marvel 4.45 milyar dolarlık bir gişe hasılatı elde etti. Paylaşılan resmi rakamlara göre bu küresel gişe hasılatının yüzde 30'unu tanımlıyor. Bu bağlamda rahatlıkla 2021'de küresel gişenin galibi Marvel oldu diyebiliriz.

Küresel Gişenin Galibi Marvel

Marvel filmlerinin kalite standartları tartışılır ancak Spider-Man: No Way Home gibi büyük bir beklenti yaratan ve bu beklentiyi karşılayan filmlerin gişede önünün hiç beklenmediği kadar açık olduğu da aşikar. Pandemi sürecinden etikelen sinema sektörüne en çok gelir kazandıran filmler süper kahraman filmleri oldu. İzleyiciler sevdikleri kahramanları ekranlarda görmeye devam etmek istediği sürece Disney bu galibiyeti elinde tutmaya devam edecektir. Yeni gelecek filmlerin 2021'de olduğu gibi 2022'de de Marvel'a büyük kazanç sağlaması bekleniyor.

Peki 2022'de hangi Marvel filmleri bizleri selamlayacak? Bu sene gelecek Marvel filmlerine dilerseniz ufaktan bir göz atalım.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: Orijinal Örümcek Adam üçlemesinin yönetmeni Sam Raimi, başrolünde bir kez daha Cumberbatch'in yer aldığı Doctor Strange devam filmiyle süper kahraman sinemasına geri dönüyor. Rachel McAdams, Benedict Wong ve Chiwetel Ejiofor, Ejiofor'un karakteri Karl Mordo ile Dr. Stephen Strange'in müttefiklerinden birinden düşmanlarından birine tamamen dönüşerek orijinal “Doctor Strange”deki rollerini yeniden canlandıracaklar. Genç aktör Xochitl Gomez, sonunda süper kahraman Miss America olan America Chavez'i canlandıracak - kendisi çizgi roman serilerine yön veren ilk LGBTQ Latin karakteri olmasıyla da popüler. Film 6 Mayıs 2022'de vizyona girecek.

Thor: Love and Thunder: Taika Waititi, Jennifer Kaytin Robinson ile birlikte yazdığı dördüncü Thor filmini yönetmek için geri dönecek ve ayrıca Thor'un uzaylı arkadaşı Korg olarak hareket yakalama performansını yeniden canlandıracak. Tessa Thompson, Valkyrie olarak geri dönecek ve Thor: Ragnarok'tan sonra Natalie Portman, Thor'un çekicini alıp Mighty Thor olduğunda hikayenin merkezi olacak Jane Foster olarak geri dönecek. En son “The Dark World”de (ve “Loki”de) görülen Jaimie Alexander, Thor'un destekçisi Sif olarak geri dönüyor. Film 8 Temmuz 2022'de bizlerle olacak.

Black Panther: Wakanda Forever: Feige, Chadwick Boseman'ın ölümünden sonra Marvel'ın T'Challa rolünü yeniden şekillendirmeyeceği konusunda net. Hayranların beklentisi, T'Challa'nın kız kardeşi Shuri'nin (Letitia Wright) Wakanda'nın lideri olması ve Kara Panter'in görevini üstlenmesiydi - ancak bu filmin şimdiye kadar duyurulan tek yaratıcı unsuru, en azından açıkça ortaya koyduğu başlığı. Henüz filme dair pek bilgimiz yok. Wakanda Forever'ın 11 Kasım'da vizyona girmesi bekleniyor.

Peki siz küresel gişede Marvel'in galip olması konusunda ne düşünüyorsunuz? Bu sene gelecek olan filmlerden en çok hangisi için heyecanlısınız? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.