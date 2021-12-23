2021'in En Çok Dinlenen Sesli Kitapları Açıklandı

2021'in en çok dinlenen sesli kitapları belli oldu. Yerli sesli kitap platformu Dinlebi ayrıca en çok dinlenen seslendirmeler, en çok dinlenen türler ve en fazla dinlenen yazarlar dahil olmak üzere pek çok bilgi paylaştı.

2021'in En Çok Dinlenen Sesli Kitapları Neler?

Küçük Prens Camdaki Kız Madalyonun İçi 1984 Suç ve Ceza

Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılında dijital ortamda en fazla dinlenen kitapları belirledi. Antoine de Saint-Exupéry'in yazdığı Küçük Prens, bu yılın en fazla dinlenen kitabı olmayı başardı. Küçük Prens'i Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Camdaki Kız ve Madalyonun İçi isimli kitaplar takip etti.

Dinlebi verilerine göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu. Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti.

Dinlebi'de En Çok Dinlenen Seslendirmenler

Mehmet Atay Erdem Akakçe Zeyno Burcu Temel İlknur Sertdemir Tilbe Saran

En Çok Sesli Kitap Dinleyen Ülkeler

Türkiye Azerbaycan Almanya ABD Hollanda

En Çok Sesli Kitap Dinleyen İller (Nüfusa Oranı)

Adana (%1,17) Ankara (%0,085) İzmir (%0,078) Konya (%0,076) İstanbul (%0,07) Diyarbakır (%0,066) Antalya (%0,064) Gaziantep (%0,059) Bursa (%0,056) Kocaeli (%0,038)

En Çok Dinlenen Sesli Kitap Türleri

Klasikler (%23,5) Yerli Roman (%14,8) Kurgu Dışı (%11,2) Kişisel Gelişim (%8,6) Çocuk Kitapları (%8,6) Diğer (%33,3)

En Çok Hediye Edilen Sesli Kitaplar

Küçük Prens Camdaki Kız 1984 Nutuk Kürk Mantolu Madonna

En Çok Tercih Edilen Ortam Sesi

Şömine Yanı Tren Sesi Yaz Yağmuru Şiddetli Yağmur Kucağımda Kedi

En Hızlı Yükselen Kitaplar

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En Çok Dinlenen Yazarlar

Gülseren Budayıcıoğlu George Orwell Büşra Yılmaz Fyodor M. Dostoyevski

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