2021'in En Çok Dinlenen Sesli Kitapları Açıklandı
Dinlebi tarafından paylaşılan liste ile birlikte 2021'in en çok dinlenen sesli kitapları gün yüzüne çıktı. Peki, Türkiye'de en fazla hangi kitaplar dinlendi?
2021'in en çok dinlenen sesli kitapları belli oldu. Yerli sesli kitap platformu Dinlebi ayrıca en çok dinlenen seslendirmeler, en çok dinlenen türler ve en fazla dinlenen yazarlar dahil olmak üzere pek çok bilgi paylaştı.
2021'in En Çok Dinlenen Sesli Kitapları Neler?
- Küçük Prens
- Camdaki Kız
- Madalyonun İçi
- 1984
- Suç ve Ceza
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Yerli sesli kitap platformu Dinlebi, 2021 yılında dijital ortamda en fazla dinlenen kitapları belirledi. Antoine de Saint-Exupéry'in yazdığı Küçük Prens, bu yılın en fazla dinlenen kitabı olmayı başardı. Küçük Prens'i Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Camdaki Kız ve Madalyonun İçi isimli kitaplar takip etti.
Dinlebi verilerine göre sesli kitap dinleyicilerinin yüzde 61’ini kadınlar, yüzde 39’unu erkekler oluşturdu. Kullanıcıların demografik yapıları incelendiğinde ise en çok kitap dinleyen yaş grubu 35 ila 44 arası olarak kayıtlara geçti.
Dinlebi'de En Çok Dinlenen Seslendirmenler
- Mehmet Atay
- Erdem Akakçe
- Zeyno Burcu Temel
- İlknur Sertdemir
- Tilbe Saran
En Çok Sesli Kitap Dinleyen Ülkeler
- Türkiye
- Azerbaycan
- Almanya
- ABD
- Hollanda
En Çok Sesli Kitap Dinleyen İller (Nüfusa Oranı)
- Adana (%1,17)
- Ankara (%0,085)
- İzmir (%0,078)
- Konya (%0,076)
- İstanbul (%0,07)
- Diyarbakır (%0,066)
- Antalya (%0,064)
- Gaziantep (%0,059)
- Bursa (%0,056)
- Kocaeli (%0,038)
En Çok Dinlenen Sesli Kitap Türleri
- Klasikler (%23,5)
- Yerli Roman (%14,8)
- Kurgu Dışı (%11,2)
- Kişisel Gelişim (%8,6)
- Çocuk Kitapları (%8,6)
- Diğer (%33,3)
En Çok Hediye Edilen Sesli Kitaplar
- Küçük Prens
- Camdaki Kız
- 1984
- Nutuk
- Kürk Mantolu Madonna
En Çok Tercih Edilen Ortam Sesi
- Şömine Yanı
- Tren Sesi
- Yaz Yağmuru
- Şiddetli Yağmur
- Kucağımda Kedi
En Hızlı Yükselen Kitaplar
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- Allahaısmarladık: Çanakkale Savaşı'nda Bir Şehidin Günlüğü
- Bir Behzat Ç. Hikayesi: Bebek Mezarı
- Arsen Lüpen - Kibar Hırsız
- Günümüz Türkçesiyle Hakimiyet-i Milliye
En Çok Dinlenen Yazarlar
- Gülseren Budayıcıoğlu
- George Orwell
- Büşra Yılmaz
- Fyodor M. Dostoyevski
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