2021'in En Çok Kazanan Uygulamaları Açıklandı

2021'in en çok kazanan uygulamaları belli oldu. Sensor Tower tarafından paylaşılan rapora göre Avrupa bölgesinde yer alan kullanıcılar, geçtiğimiz yıl bir flört uygulaması için yüz milyonlarca dolar tutarında harcama yaptı. Paylaşılan listeye dair ayrıntılar haberimizde.

2021'in En Çok Kazanan Uygulamaları Listesi

Tinder Disney+ TikTok YouTube Google One Netflix DAZN Twitch Badoo Azar

Sensor Tower, 2021 yılında Avrupa bölgesinde en çok hasılat elde eden uygulamaların yer aldığı bir rapor yayımladı. Yayımlanan rapora göre Tinder isimli flört uygulaması, geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 392 milyon dolar kazanç elde etti.

İkinci sırada Disney+ isimli popüler dijital yayın hizmeti yer aldı. Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), geçtiğimiz haftalarda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformuna 10 yıllık yayın lisansı vermişti.

İlk olarak 2016 yılında kullanıma sunulan ve kısa süre içerisinde dünyanın dört bir noktasında çok popüler olan sosyal medya hizmeti TikTok, paylaşılan listenin üçüncü sırasında yer aldı. Platform, emin adımlarla büyümeye devam ediyor.

Popüler video paylaşım hizmeti YouTube dördüncü sırada yer alırken Google One ise beşinci sırada konumlandı. Sahip olduğu başarılı yapımlar ile dikkat çeken Netflix isimli dijital yayın platformu, listenin altıncı sırasında bulunuyor.

Paylaşılan listenin yedinci sırasında spor içeriklerinin yer aldığı yayın platformu DAZN yer aldı. Tüm dünyada oldukça popüler olan canlı yayın hizmeti Twitch ise sekizinci sırada konumlandı. Twitch'i Badoo ve Azar isimli uygulamalar takip etti.

App Store’un En Çok Kazanan Uygulamaları

Tinder YouTube Disney+ Netflix TikTok Deezer DAZN YouTube Music LinkedIn Badoo

Google Play'in En Çok Kazanan Uygulamaları

Google One TikTok Disney+ Tinder Twitch DAZN Azar Bigo Live Microsoft OneDrive Duolingo

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