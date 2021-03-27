2021'in En İyi Akıllı Telefonları Belli Oldu!

2021'in en iyi akıllı telefonları neler? Consumer Reports tarafından yayımlanan rapor ile beraber bu yılın en başarılı akıllı telefonları belli oldu. Raporda "En iyi iPhone modeli", "En iyi Android telefon modeli", "En iyi bütçe telefonu" ve "Tüm gün pil ömrü için en iyi telefon" olmak üzere dört kategori yer alıyor. Paylaşılan rapora ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde

2021'in En İyi Akıllı Telefonları Listesi

En iyi iPhone modeli: Apple iPhone 12 Pro Max

En iyi Android telefon modeli: Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G

En iyi bütçe telefonu: OnePlus Nord N10 5G

Tüm gün pil ömrü için en iyi telefon: OnePlus Nord N100

Akıllı telefon üreticileri, yıl içerisinde çok sayıda akıllı telefon piyasaya sürüyor. Bazı telefonlar başarılı olurken bazıları ise beklentinin altında performans göstererek başarısız oluyor. Peki, 2021 yılında hangi telefonlar büyük bir başarının altına imza attı? Consumer Reports, "En iyi iPhone modeli", "En iyi Android telefon modeli", "En iyi bütçe telefonu" ve "Tüm gün pil ömrü için en iyi telefon" olmak üzere dört farklı kategori belirledi.

Paylaşılan rapora göre bu yılın en iyi iPhone modeli iPhone 12 Pro Max oldu. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan cihaz, kullanıcılarına 1284 x 2778 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A14 Bionic işlemcisinden alan başarılı telefonda 6 GB RAM yer alıyor. 3687 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken telefonda Apple GPU tercih edildi. Depolama alanı tarafında ise 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı seçenek mevcut.

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, paylaşılan raporda en iyi Android işletim sistemine sahip akıllı telefon unvanını almayı başardı. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Galaxy Note20 Ultra 5G, kullanıcılarına 1440 x 3088 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Exynos 990 işlemcisinden alan cihazda 12 GB RAM mevcut. 4500 mAh batarya kapasitesine sahip telefonda 25 Watt hızlı şarj teknolojisi yer alıyor.

En iyi bütçe telefonu kategorisinde OnePlus Nord N10 5G yer almayı başardı. 6,69 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Nord N10 5G, gücünü Snapdragon 690 işlemcisinden alıyor. Fiyat performans anlamında oldukça başarılı olan cihazda 6 GB RAM mevcut. En iyi batarya ömrü sunan telefonun ise 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olan OnePlus Nord N100 olduğu açıklandı. Nord N100'ün 48,5 saat pil ömrü sunduğu belirtildi.