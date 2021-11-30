2021'in En İyi Android Oyunları ve Uygulamaları Açıklandı
2021'in en iyi Android oyunları ve uygulamaları listesi paylaşıldı. Peki, bu yılın en başarılı uygulamaları ve oyunları neler? İşte listeye dair ayrıntılar!
Google Play Store'da 2021'in en iyi Android oyunları ve uygulamaları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en başarılı uygulamaları ve oyunları açıkladı.
2021'in En İyi Android Oyunları ve Uygulamaları Listesi
Akıllı telefonların donanımının gelişmesi ve uygulama mağazalarında yer alan uygulamaların sayısı artması sonucunda insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefonları ile geçirmeye başladı. Peki, bu yılın en başarılı oyunları ve uygulamaları neler?
Çin'deki En Popüler Akıllı Telefon Markaları Açıklandı (Ekim 2021)
Counterpoint Research şirketi tarafından yapılan bir araştırma, Ekim 2021 tarihinde Çin'deki en popüler akıllı telefon markaları listesini gözler önüne serdi.
En İyi Oyun
Pokemon Unite
Kullanıcıların Seçtiği Oyun
League of Legends: Wild Rift
En Rekabetçi Oyunlar
- League of Legends: Wild Rift
- Marvel Future Revolution
- Pokemon Unite
- Rogue Land
- Suspects: Mystery Mansion
En Yenilikçi Oyunlar
- Inked
- JanKenUP!
- Kninghts of San Francisco
- Overboard!
- Tears of Themis
En Eğlenceli Oyunlar
- Cats in Time - Relaxing Puzzle Game
- Crash Bandicoot: On the Run!
- Disney Pop Town
- Switchraft: Magical Match 3
- Kuleler: Rahatlatıcı Bulmaca
En İyi Bağımsız Oyunlar
- 7 Billion Humans
- Bird Alone
- Donut Cour
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- Puzzling Peaks Exe
En İyi Tablet Oyunları
- Chicken Police - Paint it Red
- My Friend Pedro: Ripe for Revenge
- League of Legends: Wild Rift
En İyi Uygulamalar
- AmazingTalker
- Balance: Meditation & Sleep
- Blossom - Bitki Tanımlama
- BoldVoice
- Clementine
- Clubhouse
- Colorize Photomyne
- DailyBean
- Down Dog
- Expad: Beyong Meditation
- Focus Quest
- Moises
- Moonbeam
- Moonly
- My Diary
- Noobly
- Rabit
- Rock Identifier: Stone ID
- Sleep Track
- Speechify
- To-Do List
- Uptime
- Videoleap Lightricks
- Voila Al Arti
- Whatifi
- Wix Owner
Google Play Store üzerinden bu yılın en başarılı Android oyunları ve uygulamaları paylaşıldı. Çok sayıda mobil oyun ve uygulama çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Bu yılın en iyi oyunu Pokemon Unite seçildi. TiMi Studio Group tarafından geliştirilen MOBA oyununda Pikachu, Charizard ve Snorlax gibi birçok Pokemon karakteri bulunuyor.
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