2021'in En İyi Android Oyunları ve Uygulamaları Açıklandı

Google Play Store'da 2021'in en iyi Android oyunları ve uygulamaları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da en başarılı uygulamaları ve oyunları açıkladı.

2021'in En İyi Android Oyunları ve Uygulamaları Listesi

Akıllı telefonların donanımının gelişmesi ve uygulama mağazalarında yer alan uygulamaların sayısı artması sonucunda insanlar vakitlerinin büyük bir kısmını akıllı telefonları ile geçirmeye başladı. Peki, bu yılın en başarılı oyunları ve uygulamaları neler?

En İyi Oyun

Pokemon Unite

Kullanıcıların Seçtiği Oyun

League of Legends: Wild Rift

En Rekabetçi Oyunlar

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokemon Unite

Rogue Land

Suspects: Mystery Mansion

En Yenilikçi Oyunlar

Inked

JanKenUP!

Kninghts of San Francisco

Overboard!

Tears of Themis

En Eğlenceli Oyunlar

Cats in Time - Relaxing Puzzle Game

Crash Bandicoot: On the Run!

Disney Pop Town

Switchraft: Magical Match 3

Kuleler: Rahatlatıcı Bulmaca

En İyi Bağımsız Oyunlar

7 Billion Humans

Bird Alone

Donut Cour

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

Puzzling Peaks Exe

En İyi Tablet Oyunları

Chicken Police - Paint it Red

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

League of Legends: Wild Rift

En İyi Uygulamalar

AmazingTalker

Balance: Meditation & Sleep

Blossom - Bitki Tanımlama

BoldVoice

Clementine

Clubhouse

Colorize Photomyne

DailyBean

Down Dog

Expad: Beyong Meditation

Focus Quest

Moises

Moonbeam

Moonly

My Diary

Noobly

Rabit

Rock Identifier: Stone ID

Sleep Track

Speechify

To-Do List

Uptime

Videoleap Lightricks

Voila Al Arti

Whatifi

Wix Owner

Google Play Store üzerinden bu yılın en başarılı Android oyunları ve uygulamaları paylaşıldı. Çok sayıda mobil oyun ve uygulama çeşitli ödüllerin sahibi oldu. Bu yılın en iyi oyunu Pokemon Unite seçildi. TiMi Studio Group tarafından geliştirilen MOBA oyununda Pikachu, Charizard ve Snorlax gibi birçok Pokemon karakteri bulunuyor.

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