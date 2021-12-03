2021'in En İyi iOS Oyunları ve Uygulamaları Açıklandı

App Store'da 2021'in en iyi iOS oyunları ve uygulamaları belli oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple, iPhone, iPad ve Mac'teki en başarılı oyunları ve uygulamaları belirledi.

2021'in En İyi iOS Oyunları ve Uygulamaları Listesi

Yılın iPhone Uygulaması: Toca Life World (Toca Boca)

Yılın iPad Uygulaması: LumaFusion (LumaTouch)

Yılın Mac Uygulaması: Craft (Luki Labs Limited)

Yılın Apple TV Uygulaması: DAZN (DAZN Group)

Yılın Apple Watch Uygulaması: Carrot Weather (Grailr)

Yılın iPhone Oyunu: League of Legends: Wild Rift (Riot Games)

Yılın iPad Oyunu: MARVEL Future Revolution (Netmarble Corporation)

Yılın Mac Oyunu: Myst (Cyan)

Yılın Apple TV Oyunu: Space Marshals 3 (Pixelbite)

Yılın Arcade Oyunu: Fantasian (Mistwalker)

Yılın Trendi: Among Us

ABD merkezli teknoloji devi Apple, App Store'da yer alan en başarılı oyunları ve uygulamaların listesini paylaştı. Paylaşılan listeye baktığımızda Toca Life World, yılın iphone uygulaması seçildiğini görüyoruz.

App Store'da 4 puana sahip olan uygulama 6 bin 800 kişi tarafından derecelendirildi. Kendi hikayenizi oluşturabileceğiniz Toca Life World'de Toca Life'ın tüm uygulamalarını kullanma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Tüm dünyada çok popüler olan oyun eğitici kategorisinde bulunuyor.

Yılın iPad uygulaması LumaFusion seçildi. Şu anda 339,99 TL fiyat etiketine sahip olan uygulama, profesyonel bir şekilde video düzenlenebilmesine olanak tanıyor. Uygulama gelişmiş özellikler ve başarılı kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

League of Legends: Wild Rift, yılın iPhone oyunu seçildi. Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan oyun, geçtiğimiz yıl Android ve iOS platformlarına ücretsiz olarak yayımlandı. League of Legends'ın mobil sürümü oyuncular tarafından çok beğenildi.

Yılın iPad oyunu ödülünün sahibi MARVEL Future Revolution oldu. Netmarble Corporation tarafından geliştirilen oyun kaliteli grafikleri ile ön plana çıkıyor. Aksiyon rol yapma oyunu 25 Ağustos 2021 tarihinde mobil cihazlar için çıkışını gerçekleştirdi.

Innersloth tarafından Unity oyun motoru ile geliştirilen Among Us, yılın trendi olmayı başardı. Çevrim içi tabanlı sosyal çıkarım oyunu özellikle bir dönem tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olmuştu.

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