2021'in En Popüler İnternet Siteleri Belli Oldu

2021'in en popüler internet siteleri açıklandı. Bir sosyal medya platformu, Google'u geçerek oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Cloudflare tarafından paylaşılan listeye dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

2021'in En Popüler İnternet Siteleri Neler?

TikTok Google Facebook Microsoft Apple Amazon Netflix YouTube Twitter WhatsApp

Cloudflare, 2021 yılının bitmesine sayılı günler kala en popüler sitelerin listesini paylaştı. 1.1.1.1 Genel DNS Çözümleyicisi üzerinden elde edilen verilere göre bu yılın en popüler web sitesi Tiktok oldu. Geçtiğimiz yıl, en popüler site Google'dı.

İlk olarak 14 Eylül 2016 yılında kullanıma sunulan sosyal medya hizmeti, çok kısa bir süre içerisinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. Kullanıcıların kısa video paylaşabilmesine olanak tanıyan TikTok, her ne kadar zaman zaman tepkilerin odağı haline gelse de popülerliğini devam ettirmenin yanı sıra hızlı bir şekilde büyümeyi sürdürüyor.

En popüler web siteler listesinin ikinci sırasında ABD merkezli yazılım devi Google'ın web sitesi yer aldı. Her geçen gün kullanıcı sayısını arttırmaya devam eden popüler sosyal medya platformu TikTok, dünyanın en büyük arama motorunu geçmeyi başardı.

Paylaşılan listenin üçüncü sırasında Facebook konumlandı. 2004 yılında kullanıma sunulan sosyal medya platformu, günümüzde hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Dördüncü sırada ise Amerika birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft'un internet sitesi bulunuyor.

Amerika birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Apple'ın internet sitesi, Cloudflare tarafından paylaşılan listenin beşinci sırasında yer aldı. Altıncı sırada ise e-ticaret devi Amazon'un web sitesi konumlandı.

Dünyanın en popüler dijital yayın hizmetlerinden bir tanesi olan Netflix'in web sitesi, paylaşılan listenin yedinci sırasında bulunuyor. Sekizinci sırada ise popüler video paylaşım platformu YouTube'un sitesi yer aldı.

Dokuzuncu sırada gün içerisinde en çok zaman geçirilen sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Twitter konumlandı. Paylaşılan listenin onuncu sırasında ise en popüler anlık mesajlaşma platformlarından bir tanesi olan WhatsApp'ın sitesi bulunuyor.

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