Koronavirüs 2021 LCS Şampiyonası'nı da Vurdu!

Koronavirüs, 2021 LCS Şampiyonası'nı da olumsuz etkiledi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısında meydana gelen artıştan ötürü bu yıl gerçekleştirilecek şampiyonluk yarışmasının Prudential Center'da düzenlenmemesine karar verildi.

Yeni yapılan açıklamada bütün bilet sahiplerine geri ödeme yapılacağının altı çizildi ve maçların nerede yapılacağına yönelik bilgi paylaşımında bulunuldu.

2021 LCS Şampiyonası Nerede Yapılacak?

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki artan koronavirüs vakalarından ötürü bütün LCS Şampiyonası maçlarının Los Angeles'taki LCS Arena'da gerçekleştirilmesine karar verildi. Bu, maçların Prudential Center'da düzenlenmeyeceği ve seyircilerin kabul edilmeyeceği anlamına geliyor.

Konu hakkında yapılan açıklamada bahara doğru koronavirüs aşısının yapılmaya başlanması ile oldukça umutlanıldığını ve buna dayanarak ilerlemeye karar verildiği ancak geçen ay boyunca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vaka sayısının her geçen gün arttığı belirtildi ve açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bu durum göz önüne alındığında şu an büyük bir etkinlik düzenlememiz mümkün değil. Uzun uzun düşündükten sonra LCS Şampiyonası etkinliğini Prudential Center'dan LCS Arena'ya taşıma kararı aldığımız için büyük bir hayal kırıklığı yaşadık."

Bilet Sahiplerine Geri Ödeme Yapılacak

Açıklamada oyunun tüm biletlerinin tükenmesinin ardından tüm hayranlarla yeniden bir araya gelmek istendiğini ancak delta varyantının daha hızlı yayılmasının etkinliği seyircisiz olarak yapılmasını gerektirdiği ifade edildi.

Paylaşılan bilgilere göre bütün riskler göz önüne alındı ve bunun sonucunda hiçbir planlamada takımların, çalışanların ve seyircilerin sağlığını tehlikeye atmadan etkinliğin gerçekleştirilebileceği bir yol görülemedi.

Açıklama, şu sözlerle noktalandırıldı:

"Prudential Center üst düzey bir yer olmaya devam ediyor ve gelecekte mutlaka bir LCS etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bütün bilet sahiplerine geri iade yapılacak ve bu plan değişikliğinin yol açabileceği tüm sorunlardan ötürü içtenlikle özür dileriz. Prudential Center ile geri ödeme süreci üzerinde çalışıyoruz ve bu konu ile ilgili yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağız. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Başlangıçta etkinliğin düzenlenmesine yönelik hiçbir engelin olmaması, hayranları da oldukça umutlandırmıştı fakat delta varyantının hızla yayılması, vaka sayısının dünya çapında artış göstermesi etkinliğin planlandığı gibi düzenlenmesinin önünde büyük bir engel oldu ve hayranların aldığı biletler geri iade edilecek.