2021'de Neler Oldu? 2021'deki En Önemli Olaylar!

2021'de neler Oldu? Fransa merkezli haber ajansı Agence France-Presse (AFP), 2021 yılındaki en önemli olayları derledi. Listede yeni tip koronavirüs salgınından İtalya'nın Euro 2020'yi kazanmasına kadar pek çok olay yer alıyor.

2021'de Neler Oldu, 2021'in Öne Çıkan Olayları

Yeni tip koronavirüs Aşırı iklim olayları ABD kongre baskını Joe Biden'ın başkan seçilmesi Myanmar darbesi Çad Cumhurbaşkanı İdris Deby'nin hayatını kaybetmesi Netanyahu döneminin sona ermesi Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin ölmesi İtalya'nın Euro 2020'yi kazanması Amazon ormanlarının emdiğinden daha fazla karbondioksit yayması Pegasus skandalı Tokyo Olimpiyatları Afganistan'da Taliban'ın yönetime geçmesi Uzay turizmi Almanya seçimleri Sudan darbesi COP26 İklim Zirvesi

2021 yılının bitmesine yalnızca saatler kaldı. AFP, yılın bitmesine çok kısa bir süre kala 2021'de öne çıkan olayların bir listesini paylaştı. Fransa merkezli haber ajansı, Çin'in Wuhan kentinde 2020 yılının mart ayında ortaya çıkan COVID-19'un 2021 yılında da oldukça önemli bir olay olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde toplamda 287 milyon kişiye yeni tip koronavirüs bulaştı. 5,43 milyon kişi ise COVID-19 nedeni ile hayatını kaybetti. Aşılama çalışmaları uzun bir süredir hız kesmeden devam ederken ortaya çıkan Omicron varyantı endişeleri önemli ölçüde arttırdı.

AFP tarafından paylaşılan listede aşırı iklim olayları da yer aldı. Bu yıl iklim krizinin etkilerinin devam ettiğinin altını çizen haber ajansı, dünyanın büyük bir kısmının orman yangıları ve sıcak hava nedeni ile önemli ölçüde etkilendiğini açıkladı.

Fransız haber ajansı, paylaştığı listede Joe Biden'ın başkan seçilmesine de yer verdi. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen seçimleri kaybetti. Böylelikle Biden, ülkenin 46. başkanı oldu.

Agence France-Presse isimli ajans tarafından paylaşılan listede Pegasus skandalı da bulunuyor. İsrail merkezli NSO Group isimli şirketin geliştirdiği Pegasus isimli casus yazılım ile dünya genelinde gazeteci, akademisyen ve siyasetçilerin dinlendiği iddia edildi.

"2021'de neler Oldu?" sorusunu yanıtlayan listede Tokyo Olimpiyatları, uzay turizmi, Almanya seçimleri, COP26 İklim Zirvesi, İtalya'nın Euro 2020'yi kazaması ve daha pek çok olaya yer verildi.