2021'in Oscar Adayları Belli Oldu

2021 Oscar adayları listesi duyuruldu. Bu yıl 93.'sü gerçekleştirilecek olan Akademi Ödülleri heyecanı COVID-19'la birlikte başlamış oldu. İşte Oscar tarihinde bir ilke imza atacak isimlerle birlikte adayların tam listesi.
Bu yılki Oscar adaylarının açıklanmasıyla 93. Akademi Ödülleri için geri sayım resmen başladı.
2021 Oscar adayları listesi
Mank şaşırtıcı bir şekilde on adaylık ile başı çekiyor ve ardından altı adaylıkta bir dizi film yer alıyor: The Father, Judas and the Black Messiah, Nomadland, Minari, Sound of Metal ve The Trial of the Chicago 7.
Ayrıca bu yıl farklı bir durumun yaşandığını da hatırlatalım. Oscar tarihinde ilk kez iki kadın En İyi Yönetmen adaylığına gösterildi. Chloé Zhao ve Emerald Fennell sırasıyla Nomadland ve Promising Young Woman filmleriyle Oscar'a talip olacak. Zhao aynı zamanda En İyi Yönetmen dalında aday gösterilen ilk Asyalı kadın ve ilk siyahi kadın olarak da ön plana çıkıyor.
93. Akademi Ödülleri 25 Nisan Pazar günü gerçekleşeceğini de belirtmek gerekiyor. Aşağıdan adayların tam listesine göz atabilir ve 2021 Oscar listesi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz:
En iyi fotoğraf
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- Minari
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En iyi yönetmen
- Thomas Vinterberg, Another Round
- David Fincher, Mank
- Lee Isaac Chung, Minari
- Chloé Zhao, Nomadland
- Emerald Fennell, Promising Young Woman
En iyi erkek başrol
- Riz Ahmed, Sound of Metal
- Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom
- Anthony Hopkins, The Father
- Gary Oldman, Mank
- Steven Yeun, Minari
En iyi kadın başrol
- Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom
- Andra Day, The United States vs Billie Holiday
- Vanessa Kirby, Pieces of a Woman
- Frances McDormand, Nomadland
- Carey Mulligan, Promising Young Woman
En iyi yardımcı erkek
- Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7
- Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah
- Leslie Odom Jr, One Night in Miami...
- Paul Raci, Sound of Metal
- LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah
En iyi yardımcı kadın
- Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm
- Glenn Close, Hillbilly Elegy
- Olivia Colman, The Father
- Amanda Seyfried, Mank
- Yuh-Jung Youn, Minari
En iyi uyarlama senaryo
- Borat Subsequent Moviefilm
- The Father
- Nomadland
- One Night in Miami
- The White Tiger
En iyi orijinal senaryo
- Judas and the Black Messiah
- Minari
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of Chicago 7
En iyi film
- The Father
- Judas and the Black Messiah
- Mank
- Minari
- Nomadland
- Promising Young Woman
- Sound of Metal
- The Trial of the Chicago 7
En iyi belgesel
- Collective
- Crip Camp
- The Mole Agent
- My Octopus Teacher
- Time
En iyi müzik
- Da 5 Bloods
- Mank
- Minari
- News of the World
- Soul
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