2021'in Oscar Adayları Belli Oldu

2021 Oscar adayları listesi duyuruldu. Bu yıl 93.'sü gerçekleştirilecek olan Akademi Ödülleri heyecanı COVID-19'la birlikte başlamış oldu. İşte Oscar tarihinde bir ilke imza atacak isimlerle birlikte adayların tam listesi.

Bu yılki Oscar adaylarının açıklanmasıyla 93. Akademi Ödülleri için geri sayım resmen başladı.

2021 Oscar adayları listesi

Mank şaşırtıcı bir şekilde on adaylık ile başı çekiyor ve ardından altı adaylıkta bir dizi film yer alıyor: The Father, Judas and the Black Messiah, Nomadland, Minari, Sound of Metal ve The Trial of the Chicago 7.

Ayrıca bu yıl farklı bir durumun yaşandığını da hatırlatalım. Oscar tarihinde ilk kez iki kadın En İyi Yönetmen adaylığına gösterildi. Chloé Zhao ve Emerald Fennell sırasıyla Nomadland ve Promising Young Woman filmleriyle Oscar'a talip olacak. Zhao aynı zamanda En İyi Yönetmen dalında aday gösterilen ilk Asyalı kadın ve ilk siyahi kadın olarak da ön plana çıkıyor.

93. Akademi Ödülleri 25 Nisan Pazar günü gerçekleşeceğini de belirtmek gerekiyor. Aşağıdan adayların tam listesine göz atabilir ve 2021 Oscar listesi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz:

En iyi yönetmen

Thomas Vinterberg, Another Round

David Fincher, Mank

Lee Isaac Chung, Minari

Chloé Zhao, Nomadland

Emerald Fennell, Promising Young Woman

En iyi erkek başrol

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey's Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

En iyi kadın başrol

Viola Davis, Ma Rainey's Black Bottom

Andra Day, The United States vs Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman

Frances McDormand, Nomadland

Carey Mulligan, Promising Young Woman

En iyi yardımcı erkek

Sacha Baron Cohen, The Trial of the Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

Leslie Odom Jr, One Night in Miami...

Paul Raci, Sound of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

En iyi yardımcı kadın

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

En iyi uyarlama senaryo

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

En iyi orijinal senaryo

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of Chicago 7

En iyi film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

En iyi belgesel

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

En iyi müzik