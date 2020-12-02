2021'de Tanıtılacak MacBook Modelleri Sızdırıldı

2021'de tanıtılacak MacBook modelleri ile ilgili detaylar gelmeye başladı. 2021 yılında hangi MacBook modelleri tanıtılacak? İşte 2021'de tanıtılacak MacBook modelleri hakkında ayrıntılar.

2021'de Tanıtılacak MacBook Modelleri Neler?

iPhoneHacks.com'da yer alan habere göre, Apple analisti Ming-Chi Kuo son yatırımcı raporunda Apple'ın gelecek yıl Apple Silikon çip ve mini LED ekranlı iki yeniden tasarlanmış MacBook Pro modelini piyasaya süreceğini iddia ediyor.

Analist bir önceki notunda, Apple'ın 2021'in ikinci yarısında mini LED'li bir MacBook Pro piyasaya süreceğini ve bunun birçok kişinin 16 inç MacBook Pro'nun yenilenmesi olacağına inanmasına yol açacağını belirtmişti.

Analist ayrıca Apple Silicon'ın mini LED ekranlara geçişin neden olduğu fiyat artışını dengelemede Apple'a yardımcı olacağını belirtti. Söylenenlere göre şirket MacBook'larda mini LED ekranlara geçecek. Ayrıca Apple'ın 2022'de mini LED ekranlı yeni bir MacBook Air'i piyasaya sürmesi de bekleniyor.

2021'de tanıtılması beklenen MacBook'ların mini LED ekran, üstün performans ve pil ömrü dahil olmak üzere getireceği büyük teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, Kuo, sevkiyatlarının önümüzdeki üç yıl içinde ikiye katlanarak 30-35 milyon birime çıkmasını bekliyor. Apple'ın Mac serisinin fiyatını düşürmesi pek olası gözükmüyor.

Apple geçtiğimiz haftalarda yeni Mac modellerini tanıtmıştı. Yeni Macbook Pro ve Air modelleri M1 işlemciden güç alıyor. Apple, 13 inç MacBook Pro'nun sınıfındaki Windows dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi olduğunu ve 3 kata kadar daha iyi performans sunduğunu açıklamıştı. Ayrıca yeni MacBook Air'ın önceki nesil Air'in 3,5 katına kadar CPU performansına ve 5 kata kadar daha hızlı grafiklere sahip olduğu aktarılmıştı.

Yeni MacBook Air'ın Türkiye başlangıç fiyatının 10.999,00 TL olduğu, MacBook Pro Türkiye başlangıç fiyatının ise 14.299,00 TL olduğu duyurulmuştu. Cihazlar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.