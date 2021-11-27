2021 TIGA Ödülleri: Yılın Oyunu Belli Oldu!

2021 TIGA Ödülleri kazananları açıklandı. Peki, hangi yapım yılın oyunu seçildi? İngiltere merkezli TIGA tarafından düzenlenen törende ödüllerin sahibi olan video oyunlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

2021 TIGA Ödülleri Kazananları Listesi

Yılın Oyunu: The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Supermassive Games)

En İyi Arcade Oyunu: Narita Boy (Studio Koba)

En İyi Casual Oyun: Love and Pies (Trailmix)

En İyi Ses Tasarımı: NieR Replicant ver.1.22474487139... (Square Enix)

En İyi Rol Yapma Oyunu: Last Stop (Variable State)

En İyi Aksiyon ve Macera Oyunu: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games)

En İyi Sosyal Oyun: The Dark Pictures Anthology: Little Hope (Supermassive Games)

En İyi Strateji Oyunu: Total War: Warhammer II (Creative Assembly)

En iyi Yayıncı: Sony Interactive Entertainment

En İyi VR/AR Oyunu: Sniper Elite VR (Rebellion)

En İyi Bulmaca Oyunu: Call of the Sea (Out of the Blue Games)

En İyi Görsel Tasarım: Returnal (Sony Interactive Entertainment)

En İyi Küçük Stüdyo: XR Games

En İyi Büyük Stüdyo: Kwalee

TIGA tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen törende "Yılın Oyunu", "En İyi Arcade Oyunu", "En iyi Casual Oyun" ve "En İyi Aksiyon ve Macera Oyunu" gibi çeşitli kategoriler yer aldı. Törende The Dark Pictures Anthology: Little Hope isimli yapım Yılın Oyunu ödülünün sahibi olmayı başardı.

Supermassive Games tarafından geliştirilen The Dark Pictures Anthology: Little Hope, 30 Ekim 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirdi. Bandai Namco Entertainment Europe tarafından yayımlanan video oyununda 4 üniversite öğrencisi ve profesörler, terk edilmiş bir kasabada mahsur kalır.

Öğrenciler ve profesörler, yoğun sisin ve korkutucu hayaletlerin yer aldığı kasabadan kaçmaya çalışır. Elbette bu pek kolay olmaz. Tek oyunculu ve çevrim içi PvP modlarına sahip olan oyun psikolojik korku türüne sahip.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales, En İyi Aksiyon ve Macera Oyunu ödülünün sahibi olurken Total War: Warhammer II ise En İyi Strateji Oyunu ödülünü almayı başardı. Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, En İyi Yayıncı ödülünü alarak büyük bir başarı elde etti.

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