2021 Trafik Cezaları Belli Oldu!

2021 trafik cezaları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre trafikte uygulanan cezalara yüzde 9,11 oranında zam uygulanmaya başlandı. Bugün uygulanmaya başlayan zam ile beraber ceza miktarları da değişti. Peki, bu yıl trafikte uygulanacak cezaların miktarı ne kadar oldu?
2021 Trafik Cezaları Listesi
- Taşıma sınırını aşan sürücülere 113 TL ceza uygulanacak. 113 TL aynı zamanda bu yılın en düşük cezası.
- Bu yılın en yüksek cezası 35 bin 699 TL olarak belirlendi. Belirlenen işletme şartlarına uymadan araç muayene etmeyi üçüncü kez tekrarlayanlara 35 bin 699 TL para cezası verilecek.
- Emniyet kemeri takmayanlara, araçtan çöp atanlara, park ve duraklama yasaklarına uymayanlara, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlara, trafik kurallarına uymayan yayalara, dönüş ve geçmeye kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına uymayanlara, araçlarda yüksek seste müzik açanlara, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlara 144 TL para cezası kesilecek.
- Araç tescil belgesini yanında taşımayan sürücülere ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında bir yere takanlara 122 TL para cezası verilecek.
- Engellilere ait park alanlarına araç park edenlere 288 TL para cezası kesilecek.
- Seyir halinde cep telefonu kullananlara, kırmızı ışık ve şerit ihlali yapanlara, %30’a kadar hız sınırı aşanlara ve araç muayenesini yaptırmayanlara 314 TL para cezası verilecek.
- Yetkisisiz taşımacılık yapan araçlardan taşımacılık hizmeti alanlara 446 TL para cezası verilecek.
- Yaaya veya okul geçirleriyle kavşak giriş ve çıkışlarında yayalara öncelik tanımayan kişilere 652 TL para cezası kesilecek.
- Kış lastiği kullanma zorunluluğunun bulunduğu yerlerde aracında kış lastığı kullanmayanlara 835 TL para cezası verilecek.
- Yetkisi olmadığı halde aracında çakar bulunan sürücülere, alkollü araç kullananlara ve hız sınırlarını %50’den fazla aşanlara 1339 TL para cezası kesilecek.
- Ehliyetsiz araç kullanan kişilere 2698 TL para cezası verilecek.
- Drift yaparak trafikte yer alan diğer insanların hayatını tehlikeye atan kişilere 6700 TL para cezası kesilecek.
- Uyuşturucu ya da uyarıcı madde alarak araç kullanan sürücülere 6909 TL para cezası verilecek.
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