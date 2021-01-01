2021 Trafik Cezaları Belli Oldu!

2021 trafik cezaları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına göre trafikte uygulanan cezalara yüzde 9,11 oranında zam uygulanmaya başlandı. Bugün uygulanmaya başlayan zam ile beraber ceza miktarları da değişti. Peki, bu yıl trafikte uygulanacak cezaların miktarı ne kadar oldu?

2021 Trafik Cezaları Listesi