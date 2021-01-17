Microsoft, 2021’de Xbox’a Gelecek Özel Oyunları Açıkladı

2021’de Xbox’a gelecek özel oyunlar neler? Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Microsoft, bu yıl Xbox One, Xbox Series X ve Xbox Series S isimli oyun konsollarına gelecek özel video oyunlarını açıkladı. Yapılan açıklama ile beraber oyuncuların kafasında oluşan soru işaretleri giderildi.
2021’de Xbox’a Gelecek Özel Oyunlar Listesi
Xbox Series X ve Xbox Series S, 2020 yılının kasım ayında satışa sunulmuştu. Yeni nesil oyun konsollarının satışa sunulmasının ardından oyuncular özel oyunları beklemeye başlamıştı. Microsoft, yayımladığı blog yazısında 2021 yılında yalnızca Xbox oyun konsollarına çıkışını gerçekleştirecek video oyunlarını paylaştı. Teknoloji devi tarafından paylaşılan bilgilere baktığımızda 2021’de çok sayıda özel oyunun çıkacağını görüyoruz.
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl çıkacak oyunlar, yeni nesil oyun konsollarının gücünden daha fazla yararlanacak. Bu yıl çok çeşitli video oyunlarının satışa sunulacağını duyuran şirket, 2021’de çıkacak oyunların bu liste ile sınırlı kalmayacağını da belirtti. Yani Microsoft tarafından sunulan oyun konsolları için çok daha fazla oyun geliştirilecek.
Teknoloji devi tarafından paylaşılan listenin ilk sırasında macera türündeAdios isimli bir oyun bulunuyor. Oyuncular tarafından merakla beklenen Adios, hikaye odaklı bir yapım olacak. Listenin ikinci sırasında Beethoven & Dinosaur tarafından geliştirilmekte olan The Artful Escape yer alırken üçüncü sırasında ise bağımsız oyun stüdyosu Neon Giant tarafından geliştilen aksiyon rol yapma oyunu türündeki The Ascent bulunuyor.
- Adios – 2021
- The Artful Escape – 2021
- The Ascent – 2021
- The Big Con – 2021
- CrossfireX – 2021
- Dead Static Drive – 2021
- Echo Generation – 2021
- ExoMecha – 2021
- Exo One – 2021
- The Gunk – 2021
- Halo Infinite – 2021
- The Last Stop – 2021
- Lake – 2021
- Little Witch in the Woods – 2021
- The Medium – 28 Ocak
- Microsoft Flight Simulator – 2021'in Yaz mevsiminde
- Psychonauts 2 – 2021 (Teknik olarak konsola özel değil fakat Xbox Game Pass’te yer alacak)
- RPG Time – 2021
- Sable – 2021
- Scorn – 2021
- She Dreams Elsewhere – 2021
- Shredders – 2021
- Song of Iron – 2021
- Tunic – 2021
- Twelve Minutes – 2021
- Unexplored 2: The Wayfarer’s Legacy – 2021
- Warhammer 40K: Darktide – 2021
- Way to the Woods – 2021
- The Wild at Heart – 2021
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