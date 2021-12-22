2021 Yılının En İyi Korku Filmleri Belli Oldu

2021 yılı oldukça fazla sayıda korku filmine ev sahipliği yaptı. Bu yıl çıkan yapımlardan neleri izlemeniz gerektiğini merak ediyorsanız, Metacritic incelemeleri doğrultusunda derlenen 2021 yılının en iyi korku filmleri listesi ile karşınızdayız. Hadi listeye daha yakından göz atalım.

2021 Yılının En İyi Korku Filmleri Listesi

10- Nightmare Alley (Kabus Sokağı) - 70 Puan

- 70 Puan 9- A Quiet Place Part II (Sessiz Bir Yer 2) - 71 Puan

- 71 Puan 8- The Beta Test - 72 Puan

- 72 Puan 7- Candyman (Şeker Adamın Laneti) - 72 Puan

- 72 Puan 6- Fever Dream (Sayıklama) - 75 Puan

- 75 Puan 5- Lucky - 75 Puan

- 75 Puan 4- The Black Phone (Siyah Telefon) - 79 Puan

- 79 Puan 3- Sator - 82 Puan

- 82 Puan 2- Saint Maud (Azize) - 82 Puan

- 82 Puan 1- The Green Knight (Yeşil Şövalye) - 85 Puan

3- Sator

Adam, ıssız bir ormandaki kulübede yaşayan yalnız bir adamdır. Ailesinin gizemli bir şekilde öldürülmesinin ardından Adam, yaşananlara anlam verebilmek için ailesinin geçmişini araştırmaya başlar. Yaptığı araştırmalar sonucu Adam’ın yolu nesilden nesille birçok kişiye avlayan Sator’a çıkar.

2- Saint Maud

Maud, geçirdiği travmanın sonrasında kendisini dine adayan genç bir hemşiredir. Maud, kanser nedeniyle perişan bir halde olan Amanda adındaki eski bir dansçı ile ilgilenmekle görevlendirilir. Bu süreçte Amanda’nın evinde kalmaya başlayan Maud, hasta kadın ile arasında farklı bir bağ kurar. Çok geçmeden Maud, Amanda’nın ruhunu kurtarmaya karar verir ve bunu saplantı haline getirir. Ancak kendi karanlık geçmişi peşini bırakmayacaktır.

1- The Green Knight

Yeşil Şövalye, krala sadakatini ispat etmek için düşmanı Yeşil Şövalye ile yüzleşmek için zorlu bir savaşa girişen Sir Gawain’in hikayesini konu ediyor. Sir Gawain, Kral Arthur’un yuvarlak masa şövalyelerindendir. Kral Arthur'a olan sadakatini kanıtlamak isteyen Sir Gawain, bu yüzden kendisine meydan okuyan Yeşil Şövalye ile zorlu bir mücadeleye girişir.

Büyük bir yenilgiye uğramasının ardından Yeşil Şövalye, Sir Gawain'e tuhaf bir teklifte bulunur. Bu teklif Sir Gawain'in destansı bir maceraya atılmasına neden olur. Film direkt olarak bir korku filmi olmasa da, sunduğu gerilim ile bu listede yer almayı başarmış.