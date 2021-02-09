2021'in En Büyük Asteroidi Dünya'ya Doğru Geliyor

2021'in en büyük asteroidinin Dünya'ya yaklaştığı ortaya çıktı. NASA, 2001 FO32 olarak adlandırılan gök cisminin gezegenimize yaklaşmasının tehlikeli sonuçları olabileceğini ifade etti. NASA'nın potansiyel tehlikeli olduğunu ileri sürdüğü gök cismin Dünya'yı etkilemesinin çok büyük sorunlara yol açabileceği tahmin ediliyor.

2021'in En Büyük Asteroidi Ne Kadar Tehlikeli?

Uzay, herhangi bir gezegeni ortadan kaldırabilecek kadar yüksek hıza sahip devasa büyüklükte gök cisimlerle dolu ve güneş sisteminin bu durumdan çok da farklı olduğu söylenemez. Dünyanın dört bir yanındaki uzay ajansları da bu nedenle her an ortaya çıkabilecek tehditlere karşı tedbirleri elden bırakmıyor. Gezegenimizi güvende tutmak için tehlikeli cisimleri yakından izlemeye devam ediyor.

2001 FO32 olarak isimlendirilen gök cismin mart ayında Dünya'ya yakın bir mesafeden geçmesi bekleniyor. Bilim insanları gök cisim hakkında çok fazla bir şey bilmiyor ancak Dünya için herhangi bir sorun oluşturmadan geçeceğine inanıyorlar. Asteroidin 1,2 milyon mil mesafeden geçeceği tahmin ediliyor. Yarım mil ila bir mil arasında bir genişlikte olduğu düşünülüyor.

Asteroidin boyutu onu özellikle ilginç kılan unsurlardan içerisinde yer alıyor. Bir mil genişlikteki bir asteroid, kulağa o kadar da büyük gelmiyor. İnsan varlığına tehdit oluşturabilecek gerçek bir gezegen katili potansiyeli olan gök cisimlerle kıyaslandığında bile gök cismin tehlike seviyesi çok düşük kalıyor.

Bir mil genişliğinde olan bir asteroid eğer Dünya'ya çarpacak olsaydı ve çarptığı bölge özellikle okyanus ağırlıklı bir bölge olsaydı, tsunami ve benzeri felaketler birbirini takip edebilir ve gezegenin sonu gelebilirdi. İyi haber şu ki bilim insanlarının verileri ele alması sonucunda 2001 FO32'nin Dünya'ya çarpma ihtimalinin bulunmadığı kanısına varıldı.

Gezegenimize 1,2 milyon mil uzaklıkta bir mesafe bırakıyor. Dünya'ya bir sonraki yaklaşacağı zamanın 2052 yılına kadar gelmeyeceği düşünülüyor. Bilim insanlarının tahminlerine göre 2052 yılında şimdikinden çok daha uzak bir mesafeden geçebilir. Bu da Dünya'nın geleceği için daha az endişe duyacağımız anlamına geliyor. Ayrıca aynı bilim insanlarının tahminlerine göre 2103, 2134 ve 2185'te gezegenimiz ile bu gök cisim arasındaki mesafe milyonlarca mil artacak ve olası bir çarpışmayla ilgili endişelenmemize hiç gerek kalmayacak.