2022 App Store Ödülleri Kazananları Açıklandı
2022 yılının App Store ödülleri kazananları açıklandı. İşte birbirinden farklı kategoride pek çok uygulama ve oyuna verilen ödüller!
Uygulamalar ve oyunlar için bu yılki App Store Ödülleri'nin kazananları, mükemmellikleri ve kültürel etkileri nedeniyle seçilen 16 başlıkla açıklandı.
Her yıl App Store'un dünyanın dört bir yanından editör ekipleri, özellikle öne çıkan bir dizi uygulama ve oyunu ortaklaşa ön plana çıkarıyor. Her zaman Apple'ın platformlarına bölünen ve aynı zamanda uygulamalara ve oyunlara ayrılan 2022 ödülleri, yeni bir Kültürel Etki kategorisini içeriyor.
Tim Cook yaptığı açıklamada, "Bu yılın App Store Ödülü kazananları, taze, düşünceli ve özgün bakış açıları sunan uygulamalarla deneyimlerimizi yeniden tasarladılar." dedi.
2022 Uygulama Ödülleri Kazananları
- Yılın iPhone Uygulaması: BeReal
- Yılın iPad Uygulaması: GoodNotes 5
- Yılın Mac Uygulaması: MacFamilyTree 10
- Yılın Apple TV Uygulaması: ViX: Cine y TV tr Espanol
- Yılın Apple Watch Uygulaması: Gentler Streak
2022 Oyun Ödülleri Kazananları
- Yılın iPhone Oyunu: Apex Legends Mobile
- Yılın iPad Oyunu: Moncage
- Yılın Mac Oyunu: Inscryption
- Yılın Apple TV Oyunu: El Hijo
- Yılın Apple Arcade Oyunu: Wylde Flowers
- Çin'de Yılın Oyunu: League of Legends Esports Manager (yalnızca Çin App Store'da)
App Store editörleri, Apple platformundaki uygulama ve oyunlara verilen düzenli ödüllerin yanı sıra, bu yıl önemli bir etkiye sahip olan beş uygulamayı daha öne çıkarmayı seçti. Apple, her birinin "insanların yaşamları üzerinde kalıcı bir etki yarattığını ve kültürlerini etkilediğini" söylüyor.
2022 Kültürel Etki Ödülleri Kazananları
- How We Feel
- Dot's Home
- Locket Widget Waterllama
- Water Tracker
- Inua - A Story in Ice and Time
Apple, kazananların ödüllerini ne zaman alacaklarını açıklamadı ancak önceki yıllarda duyurudan yaklaşık bir hafta sonra ödüller ulaştırılmaya başlanmıştı.
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