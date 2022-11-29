2022 App Store Ödülleri Kazananları Açıklandı

Uygulamalar ve oyunlar için bu yılki App Store Ödülleri'nin kazananları, mükemmellikleri ve kültürel etkileri nedeniyle seçilen 16 başlıkla açıklandı.

Her yıl App Store'un dünyanın dört bir yanından editör ekipleri, özellikle öne çıkan bir dizi uygulama ve oyunu ortaklaşa ön plana çıkarıyor. Her zaman Apple'ın platformlarına bölünen ve aynı zamanda uygulamalara ve oyunlara ayrılan 2022 ödülleri, yeni bir Kültürel Etki kategorisini içeriyor.

Tim Cook yaptığı açıklamada, "Bu yılın App Store Ödülü kazananları, taze, düşünceli ve özgün bakış açıları sunan uygulamalarla deneyimlerimizi yeniden tasarladılar." dedi.

2022 Uygulama Ödülleri Kazananları

Yılın iPhone Uygulaması: BeReal

Yılın iPad Uygulaması: GoodNotes 5

Yılın Mac Uygulaması: MacFamilyTree 10

Yılın Apple TV Uygulaması: ViX: Cine y TV tr Espanol

Yılın Apple Watch Uygulaması: Gentler Streak

2022 Oyun Ödülleri Kazananları

Yılın iPhone Oyunu: Apex Legends Mobile

Yılın iPad Oyunu: Moncage

Yılın Mac Oyunu: Inscryption

Yılın Apple TV Oyunu: El Hijo

Yılın Apple Arcade Oyunu: Wylde Flowers

Çin'de Yılın Oyunu: League of Legends Esports Manager (yalnızca Çin App Store'da)

App Store editörleri, Apple platformundaki uygulama ve oyunlara verilen düzenli ödüllerin yanı sıra, bu yıl önemli bir etkiye sahip olan beş uygulamayı daha öne çıkarmayı seçti. Apple, her birinin "insanların yaşamları üzerinde kalıcı bir etki yarattığını ve kültürlerini etkilediğini" söylüyor.

2022 Kültürel Etki Ödülleri Kazananları

How We Feel

Dot's Home

Locket Widget Waterllama

Water Tracker

Inua - A Story in Ice and Time

Apple, kazananların ödüllerini ne zaman alacaklarını açıklamadı ancak önceki yıllarda duyurudan yaklaşık bir hafta sonra ödüller ulaştırılmaya başlanmıştı.