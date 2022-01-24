2022 Apple’ın Yılı Olacak!

Her yıl düzenli olarak etkinlik düzenleyen Apple’ın, bu seneki etkinliğine oldukça az bir zaman kaldı. Bu yıl düzenlenecek olan etkinlikte Apple’ın en geniş ürün yelpazesinin sahnede yer alacağı konuşuluyor. Peki, Apple 2022 etkinliğinde teknoloji devi şirket hangi cihazlarını piyasaya sürecek?

Birçok kişi önümüzdeki aylarda piyasaya sürülmeye başlanacak Apple ürünleri konusunda oldukça heyecanlı. Hemen hemen herkesin sabırsızlıkla beklediği söz konusu ürünlerin detaylarını Mark Gurman, bülteninde açıkladı. Gelin, Bloomberg’in editörü Mark Gurman’ın Apple etkinliği ile ilgili yayınını yakından inceleyelim.

Apple Tarihinde Bir İlk Yaşanabilir

Her pazar günü yayınladığı Power On bülteninde, Apple’ın tarihinde tanıttığı en geniş yeni cihaz yelpazesi olacağını söyleyen Gurman, bu yıl piyasaya sürülecek olan Apple ürünlerini sıraladı. İphone, Macbook, iMac, iPad, Airpods ve Apple Watch’tan oluşan ürün gamı içerisinde birçok farklı model bulunuyor. Ayrıca Gurman, bazı Apple cihazlarının yeni özellikleri hakkında bilgi vermekten kaçınmıyor.

2022’de Çıkacak Olan Apple Ürünleri

iPhone 14

‌iPhone 14‌ Max

iPhone 14 Pro

‌iPhone 14 Pro‌ Max

MacBook Pro

iMac

iPad Pro

Mac Pro

MacBook Air

AirPods Pro

Apple Watch 8

Apple Watch SE

Apple Watch Rugged

Apple, dört yeni iPhone modeli ile 2022’ye giriş yapıyor. iPhone 14, ‌iPhone 14‌ Max, iPhone 14 Pro ve ‌iPhone 14 Pro‌ Max’tan oluşan iPhone listesi, Apple akıllı telefon tutkunları için oldukça güzel bir haber olarak görülüyor. Aynı zamanda, güncellenmiş MacBook Pro, yenilenmiş ve daha büyük ekranlı iMac, yeni Mac Pro, yeniden tasarlanmış MacBook Air listenin popüler ürünleri olarak potansiyel müşterilerin beğenisine sunulacak. İkinci nesil AirPods Pro, üç yeni Apple Watch serisinin yanı sıra, uygun fiyatlı iPad ile Apple tarihte bir ilk yaşatacak.

İkinci Etkinliğin Planları Da Yolda!

Gurman’a göre, yeni ürünlerin çoğunun sonbahar aylarında çıkması bekleniyor ancak iMac’in daha erken gelme olasılığı da var. Bunun yanış ıra Apple, Mart veya Nisan aylarında 5G destekli yeni iPhone SE, A15 Bionic işlemcili yenilenmiş bir iPad Air ve belki yeni Mac‘in piyasaya sürüleceği bir bahar etkinliği planlıyor. Bahar etkinliğinde daha üst seviye bir ‌iMac‌ veya Mac mini olmak üzere başka bir Mac’e getirebilir. Ancak bilgisayar tarafında Mac Pro’nun yeni bir sürümü veya tamamen elden geçirilmiş bir MacBook Air modelinin ortaya çıkması bekleniyor.

Gurman ayrıca, çıkması beklenen iPad Pro’nun bir M2 işlemcisine ve kablosuz şarja sahip olacağını, bu özelliklerin ilkbahar lansmanından ziyade sonbahar lansmanı için daha uygun olacağını tahmin ediyor. Ancak Apple, dokuz yeni iPad ve üç yeni iPhone modeli için sertifikasyon başvurularını çoktan gönderdi. Bu da demek oluyor ki, bahar etkinliğinde birden fazla iPad’in tanıtılması mümkün.